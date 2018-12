Up SPAIN, por cuarto año consecutivo, apoya la campaña "Una Sonrisa por Navidad" Comunicae

viernes, 21 de diciembre de 2018, 13:30 h (CET) Up SPAIN, especialista en la gestión de beneficios para empleados, apoya por cuarto año consecutivo la campaña "Una Sonrisa por Navidad", desarrollada por Cooperación Internacional ONG, que pretende llegar a las personas más necesitadas en fechas navideñas Con la colaboración de voluntarios, particulares y empresas, se quiere conseguir arrancar una sonrisa por Navidad a más de 10.000 personas con necesidad en toda España a través de más de 300 actividades solidarias durante la Navidad 2017. Además se quiere repartir regalos y realizar actividades de animación en diferentes asociaciones benéficas de ayuda a infancia en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, personas mayores y enfermos. Otro gran objetivo de esta iniciativa es repartir alimentos a 2.200 beneficiarios y poder ofrecer Desayunos Solidarios a personas sin hogar.

Up SPAIN sigue mostrando su lado solidario, recordando que sus valores se centran en el interés colectivo. El compromiso, la equidad, el emprendimiento, la innovación y la solidaridad, han ayudado a construir el Grupo desde hace más de 50 años y están completamente integrados en el proyecto estratégico de la compañía. La definición de sus valores, su traducción en normas y prácticas sociales y su implementación son el resultado de un trabajo colaborativo, en un enfoque más global llamado Cultura de grupo.

Para Olivier Bernon, CEO de Up SPAIN, esta campaña supone “una constatación más de que la solidaridad y el compromiso son valores que llevamos marcados a fuego en nuestro ADN. El grupo UP nace desde sus inicios, hace ya más de cincuenta años, con el emblema de economía social, como una cooperativa que tiene a sus empleados como únicos socios. Esta forma de gestión de nuestra casa matriz, nos acompaña y nos imprime carácter y por este motivo, siempre estamos pendientes de llevar a cabo acciones que nos ayuden a mejorar y a impulsar nuestro entorno más cercano” afirma Bernon.

La plantilla de Up SPAIN juega un papel clave

“Son los propios trabajadores los que nos muestran el camino solidario, a través de propuestas informales en las cuales manifiestan sus ganas de querer ayudar a mejorar nuestro entorno, luego desde RRHH, y en colaboración con otros departamentos, se concretan y materializan, además estas propuestas han sido validadas por la Dirección General que es la primera en avalar e impulsar estas acciones”, puntualiza Olivier Bernon.

