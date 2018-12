AleaSoft: Precios de la electricidad a la baja la semana de Navidad por la caída de la demanda Comunicae

viernes, 21 de diciembre de 2018, 10:45 h (CET) Para la semana de vacaciones de Navidad, las previsiones de AleaSoft muestran una disminución en los precios de los principales mercados europeos de electricidad. El descenso de la demanda durante el periodo de vacaciones será la responsable principal, y en la mayor parte del continente, con la excepción de la Península Ibérica, se esperan temperaturas más suaves y un incremento de la producción eólica Las previsiones de los índices meteorológicos de AleaSoft para los principales mercados eléctricos de Europa señalan una última semana de 2018 con temperaturas ligeramente más altas y por encima de los valores típicos para esta época del año. La excepción será la Península Ibérica, que durante esa semana se espera que registre una ligera bajada de las temperaturas. Las previsiones más atrevidas señalan que este tiempo suave podría alargarse hasta entrado el 2019, y que podría ser la tónica general en promedio de todo el invierno. Si el fenómeno del Niño aparece este año como todo parece señalar, se podría tener un invierno lluvioso además de ligeramente más cálido de lo habitual. Según AleaSoft, "si estas previsiones a medio plazo se cumplieran repercutirían en un invierno sin picos de precios altos y una primavera con precios bajos gracias al incremento de las reservas hidroeléctricas".

En los últimos siete días, los precios de los principales mercados eléctricos de Europa han convergido alrededor de la franja de los 60-70 €/MWh debido a una disminución general de la producción eólica en el continente. De nuevo, la excepción ha sido el mercado ibérico MIBELl, donde la producción eólica ha sido relativamente alta y del jueves 13 al sábado 15 se situó como el mercado con el precio más bajo, sin tener en cuenta el mercado Nord Pool que, aun aumentando más de 6 €/MWh respecto a la semana anterior, continuó con un precio más bajo que MIBEL en esos días.

Desde el miércoles 18, los mercados se han situado alrededor de los 60 €/MWh, salvo el italiano IPEX y el británico N2EX, normalmente más caros, que están en los 70 €/MWh.

"Para la última semana del año, se espera que los precios disminuyan", según AleaSoft. En gran parte del continente, las temperaturas se suavizarán situándose en niveles por encima de los habituales para esta época del año y ayudarán a reducir la demanda de electricidad ya de por sí más baja durante el periodo de vacaciones de Navidad. También la producción eólica se espere que se incremente en los próximos días en mercados importantes como Francia y Alemania, lo que ayudará a la tendencia a la baja de los precios. En el mercado ibérico MIBEL también se espera un descenso del precio por la caída de la demanda, según indican las previsiones de AleaSoft, aunque en este caso la reducción de la producción eólica y de las temperaturas no lo favorecerá.

Brent, combustibles y CO2

El precio del barril de petróleo Brent llegó a bajar más de $4 (6,7%) desde el pasado viernes 14 de diciembre ante la desaceleración de la demanda y las dudas sobre los compromisos de disminuir la producción de los principales países exportadores. Un precio tan bajo ($56,26 por barril el martes 18) no se había visto desde hace más de un año, y ya acumula una bajada del 33,0% desde el precio máximo alcanzado en octubre.

El contrato de futuros de derechos de emisiones de CO2 para diciembre 2018 ya ha caducado y se negoció por última vez este lunes 17 de diciembre a 24,26 €/t. A partir de ahora, el precio de referencia pasa a ser el del futuro para diciembre 2019, que se liquidó el miércoles 19 a 24,62 €/t, después de crecer más de 4 €/t (20,2%) desde principios de la semana anterior. Las subastas de derechos de emisiones entran ahora en un paréntesis de tres semanas por el periodo de vacaciones navideñas. Las siguientes subastas, que se reanudarán el 7 de enero, ya estarán sujetas al sistema de reserva para la estabilidad del mercado (MSR) que dejará en casi la mitad los derechos disponibles en los mercados secundarios. "Si a esto se le añade que aún no está decidido cuando se retomarán las subastas en Alemania en 2019, y la incertidumbre por si se consigue un acuerdo o no con el Reino Unido sobre el comercio de derechos después del Brexit", según AleaSoft, el año 2019 puede comenzar con aumentos importantes del precio del CO2. De momento, la Comisión Europea ha decidido impedir la comercialización de derechos de emisiones expedidos por el Reino Unido a partir del 1 de enero y hasta que no se llegue a un acuerdo.

El precio del gas TTF retrocedió ligeramente el martes 18 por la previsión de temperaturas suaves hasta la entrada de 2019 y también influenciado por la bajada del Brent, aunque el precio alto de los derechos de emisiones de CO2 lo sustenta.

El precio del futuro de carbón europeo API2 rompió la tendencia al alza de las últimas tres semanas y cayó ayer 1,40 $/t con respecto a la sesión del lunes 17 por la previsión de poca demanda ante las previsiones de temperaturas relativamente suaves para las próximas semanas y las reservas suficientes. Este descenso del precio también se ha visto favorecido por la bajada del precio de Brent y por la poca actividad en los mercados al acercarse el periodo de vacaciones.

Los futuros de electricidad de los principales mercados europeos se están manteniendo altos esta semana después de los incrementos experimentados la semana pasada provocadas por el aumento de los futuros de gas, carbón y CO2.

Península Ibérica

Los últimos siete días el mercado ibérico se ha caracterizado por una producción eólica relativamente alta, al contrario de lo que ocurría en el centro del continente. Ayer miércoles 19, se produjo una parada en la central nuclear de Vandellós que está previsto que se vuelva a conectar a partir del sábado 29 de diciembre. Esta parada se añade a la de Ascó I, que se encuentra parada desde el 10 de noviembre y que debería conectarse de nuevo este sábado 22.

Para la última semana del 2018, se espera una bajada de la demanda debido a los días festivos nacionales y de algunas comunidades, y por el periodo de vacaciones. Según las previsiones de AleaSoft, esta disminución de la demanda será el principal factor que traerá una bajada del precio del mercado eléctrico, pese a la previsión de bajada de la producción eólica y nuclear.

