TEC- BOM, de Grupo Agrotecnología, nuevo registro fitosanitario en Portugal

viernes, 21 de diciembre de 2018, 11:03 h (CET) El insecticida natural contra la mosca blanca, TEC- BOM, elaborado por Grupo Agrotecnología, consigue el registro fitosanitario y autorización en Portugal. TEC- BOM ya cuenta con registro fitosanitario en España, Irlanda, Reino Unido y Chipre. Próximamente lo obtendrá e, Grecia, Italia y Marruecos. Este nuevo logro del Grupo contribuye a fortalecer su expansión internacional y su estrategia medioambiental de Residuo Cero Grupo Agrotecnología, empresa líder en el sector de bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes ypionera en la estrategia de Residuo 0, ha obtenido la autorización y el registro fitosanitario del insecticida natural TEC- BOM en Portugal. TEC- BOM ya cuenta con registro fitosanitario en España, Irlanda, Reino Unido y Chipre. Se prevé que el próximo mes lo autorice, Grecia e Italia y en 2019 lo haga Marruecos. Este nuevo registro fitosanitario viene a incrementar el número de registros obtenidos en 2018.

TEC- BOM es un insecticida natural en base a una selección óptima de oleínas vegetales saponificada que logra un excelente y eficaz control sobre la mosca blanca de los invernaderos,Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum,una de las plagas más temidas y que causa mayores estragos en el cultivo del tomate. TEC- BOM es capaz disolver la quitina o capa protectora del exoesqueleto de los insectos de caparazón blando, alterando las membranas celulares, provocando la muerte de estos por asfixia y deshidratación. Además de sus óptimos resultados en el manejo de resistencias, no deja residuos en la cosecha, por lo que no necesita plazo de seguridad. Presenta un efecto de limpieza de la superficie del vegetal, disolviendo las melazas producidas por diferentes insectos, disminuyendo la proliferación de los hongos. Debido a su ultra baja tensión superficial actúa también como un eficaz mejorador de la adherencia de otros tratamientos. Se aplica, tras la aparición de la plaga, mediante pulverización foliar, siendo necesario cubrir todas las partes del cultivo con un máximo de tres aplicaciones con intervalos de 5-7 días. Apto para la agricultura ecológica e integrada conforme al Reglamento (CE) Nº834/2007.

Este nuevo registro sanitario de TEC- BOM en Portugal, según Enrique Riquelme, CEO de Grupo Agrotecnología, “representa un nuevo logro, fruto de nuestra trayectoria, del esfuerzo, y trabajo continuo, de la fuerte inversión realizadaen el sector de los biopesticidas y, por último, gracias a nuestra actitud y compromiso con el medioambiente y la biodiversidad elaborando productos de Residuo Cero”.Este último registro, indica Riquelme, “acrecienta la lista de los conseguido este año seis (uno en Estados Unidos, tres en México, uno en Chipre y este de Portugal), hasta ahora”. A día de hoy continua el CEO de la empresa oriolana “nuestra empresa posee 13 registros; si bien, antes de que finalice el año obtendremos tres nuevas autorizaciones de TEC-BOM Grecia e Italia y en 2019 para Marruecos. Tenemos previsto ampliar este número en los próximos años y llegar a conquistar así la primera posición en cuanto a registros biopesticidas naturales del mercado”. GrupoAgrotecnología, concluye Riquelme, “se halla inmerso en un proceso de internacionalización, a fin de consolidar nuestra presencia en nuevos mercados con la finalidad de convertirnos en un claro referente internacional”.

Grupo Agrotecnología es una empresa española de dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medioambiente. Grupo Agrotecnología, tiene su sede central en España, desde donde atiende a los mercados de Europa y África. Además, cuenta con tres empresas filiales: Grupo Agrotecnología México, para dar cobertura a Centroamérica y Norteamérica; GrupoAgrotecnología Sur, ubicado en Chile para atender a toda Sudamérica y Grupo Agrotecnología del Perú, para abordar la agricultura peruana.

