Lotería La Frontera ha repartido este sábado en Petrer un premio de casi 800.000€ Comunicae

viernes, 21 de diciembre de 2018, 11:06 h (CET) La Administración Lotería la Frontera, a otorgado este premio, a través de su nueva página web Este sábado 15 de diciembre de 2018, Lotería La Frontera con la Primitiva, ha repartido el mayor premio de toda la Comarca del Vinalopó, un premio de 792.821 € . Validado en la Administración de Loterías Número 2 de Petrer (Loteria la frontera) y el ganador compró su boleto a través de su nueva página web: www.loterialafrontera.es

La combinación ganadora fue 06 - 09 - 10 - 24 - 26 - 32. Número complementario: 25.Reintegro: 5. Y tuvo un segundo ganador, con un segundo boleto con los 6 números acertados, por lo que este mismo premio también será repartido en Moncada (Valencia).

Lotería La Frontera, localizada en la Avenida de Elda, ha repartido así su mayor premio desde la apertura de el negocio. Aunque no el único de cuantía considerable, ya que en años anteriores también repartieron otros de 162.775€ y 314.384€. Convirtiéndose así en la administración con mayores premios repartidos de toda la comarca.

Además, cabe añadir que el boleto premiado, fue vendido a través de su nueva página web recién estrenada, hace apenas unas semanas.

Para quienes aún no lo sepan, a la primitiva se juega seleccionando 6 números de un total de 49, del 1 hasta el 49 incluidos. Esta selección se puede hacer de forma manual o aleatoria a través de la página web dejando que el sistema seleccione estos números al azar.

Y se puede participar en un solo sorteo, los jueves o los sábados o participar en ambos, con los mismos números.

Por todo ello y como se puede deducir, existen 6 categorías de premios y una categoría especial, según los números acertados del boleto.

En este caso, en la primitiva del sábado no existieron boletos acertantes de la categoría especial (6 aciertos + Reintegro), pero si de primera categoría, ya que el vecino de Petrer acertó los 6 números necesarios, para ganar en esta categoría.

