Campañas publicitarias online y las mejores plataformas para PYMES, según SeDigital

viernes, 21 de diciembre de 2018, 11:23 h (CET) Antaño la televisión era la principal plataforma publicitaria desde la que mostrar los principales productos y servicios del mercado, lugar que hoy ocupa a tenor de expertos como SeDigital: el sector digital El sector publicitario ha sufrido una asombrosa transformación en los últimos años. Tanto es así que el ámbito online o digital de no existir, o comenzar siendo algo residual, ha pasado a liderar el sector publicitario a nivel mundial. El Goliath de la televisión no ha resistido el empuje del joven David digital, quedando también relegados a planos inferiores: la radio y la prensa, quienes junto a la primera formaban el triunvirato publicitario por excelencia.

Las razones del éxito de la publicidad digital son muy diversas, pero los anunciantes destacan el enorme atractivo y facilidad de segmentación que este medio les ofrece.

La cantidad de datos que los usuarios ceden a nivel digital permiten que las campañas publicitarias digitales estén segmentadas al milímetro, de manera que se podría hablar de una publicidad personalizada para cada usuario, suponiendo por lo tanto que las tasas de conversión y la rentabilidad de las campañas se disparen respecto a otros formatos tradicionales offline.

De entre todas las modalidades de publicidad online las que más crecimiento han experimentado en la última época han sido las Búsquedas Paid, la publicidad en buscadores de internet, como Google o Bing, con un crecimiento en torno al 7%, y el Vídeo Online, que encabeza las tasas de crecimiento con un destacado 18%.

Se calcula que para el año 2021 la publicidad digital sobre soporte vídeo acapare un 48% del display total.

"Todo el mercado publicitario global se encuentra en un crecimiento fuerte y estable, no solamente el online. Sí que es verdad que la publicidad digital está experimentando unas enormes tasas de crecimiento, y que esto está provocando que cada vez se apueste más por formatos online, como los anuncios en buscadores o el vídeo online. Quienes más claros tienen la crucial importancia de la publicidad online son las grandes corporaciones, seguidas de las PYMES quienes van entrando más y más en el mercado, apostando fuertemente por lo digital. Este cambio supone un enorme reto que asumimos encantados, incrementando nuestro equipo de expertos para ayudar en esta transición", según los responsables de SeDigital, agencia especializada en publicidad online de Madrid:

Tal y como indican desde www.sedigital.es, los principales agentes del sector o plataformas más representativas son: Google, Facebook y Alibaba. Tres corporaciones que lideran el mercado de la publicidad online. Está estimado que para el año 2019 Google se convierta en la primera firma del sector, superando los 100.000 millones de dólares de facturación en Publicidad Online.

Frente a estas grandes cifras, las PYMES y microPYMES, que en su proceso de transformación digital encuentran en los formatos digitales una manera económica y rentable de promocionarse e ir creciendo, para ir consiguiendo mayores cuotas de mercado.

¿Cómo comenzar con las primeras campañas publicitarias digitales siendo una PYME?

Confiando esta tarea a profesionales del sector que puedan optimizar las campañas para conseguir el mejor y mayor retorno posible por cada euro invertido. Agencias especializadas como la ya citada: https://www.sedigital.es

