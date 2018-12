Schneider Electric gana los Premios SVC a la ‘Innovación Hiperconvergente del año" Comunicae

viernes, 21 de diciembre de 2018, 11:31 h (CET) HyperPod™ es la única solución IT con arquitectura basada en pods disponible actualmente para centros de datos. Su configuración flexible es compatible con todo tipo de racks, lo que reduce los costes de CAPEX hasta un 15% y acelera los tiempos de implementación hasta un 21% Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha ganado los Premios SVC 2018 por segunda vez consecutiva en la categoría ‘Innovación Hiperconvergente del año’.

Tras el éxito del año pasado, en el que fueron premiadas las soluciones de Micro Data Center de Schneider Electric, este año los premios han reconocido a HyperPod™, el sistema preparado para racks de la compañía, como elemento facilitador de una infraestructura convergente. Su arquitectura, basada en pods -que integra los sistemas de energía, refrigeración, cableado, gestión de software y contención-, permite que los sistemas pre-integrados sean diseñados, probados y configurados en fábrica para una implementación más rápida y fácil en entornos IT críticos.

Tal y como asegura Marc Garner, VP de la división IT Division de Schneider Electric en UK e Irlanda, "uno de los focos básicos de nuestra compañía es el de impulsar la innovación en cada nivel. HyperPod es perfecto para los Data Centers actuales, especialmente para proveedores de servicios a gran escala, cloud y colocation, que buscan añadir más capacidad de forma rápida, asegurando al mismo tiempo los mayores niveles de resiliencia, conectividad y disponibilidad para los clientes".

HyperPod es un sistema de centro de datos compatible con EcoStruxure™. Está diseñado para incorporar pods en grupos de 8 a 12 racks y es la única solución de este tipo disponible actualmente en el mercado. Su innovadora arquitectura en pods está diseñada para ser compatible con cualquier tipo de rack existente y permite que los racks IT previamente preparados puedan ser montados en su sitio, reduciendo significativamente la complejidad y el tiempo de instalación habituales en infraestructuras de este tipo.

La arquitectura EcoStruxure™ para Data Centers forma parte de EcoStruxure, la plataforma y arquitectura de sistema habilitada para IoT, abierta e interoperable de Schneider Electric. EcoStruxure™ proporciona más valor en cuanto a seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad a los clientes.

EcoStruxure™ aprovecha los avances en IoT, movilidad, sensores, cloud, analíticas y ciberseguridad para proporcionar innovación en todos los niveles. Esto incluye Productos Conectados, Edge Control y Apps, Analíticas y Servicios. EcoStruxure ha sido implementado en más de 480.000 instalaciones, con el apoyo de más de 20.000 integradores de sistema y desarrolladores, y conecta más de 1,6 millones de activos a través de más de 40 servicios digitales.

Para más información, se puede visitar su página web sobre HyperPod como columna vertebral de un Data Center.

