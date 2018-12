BBVA, Servicio Gallego de Salud y The Logic Value, los mejores chatbots de 2018 Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 16:24 h (CET) El galardón organizado por Planeta Chatbot, el portal líder de información sobre chatbots e Inteligencia Artificial en castellano, premia a los mejores bots del año de España y Latinoamérica El galardón organizado por Planeta Chatbot, el portal líder de información sobre chatbots e Inteligencia Artificial en castellano, premia a los mejores bots del año de España y Latinoamérica. Más de un centenar de candidaturas y un jurado formado por 9 expertos de tres países, posicionan a los Planeta Chatbot Awards como el principal reconocimiento de la industria en el mercado hispanohablante.

La segunda edición de los Planeta Chatbot Awards, premio organizado por Planeta Chatbot, el portal líder de información sobre chatbots en el que colaboran más de 400 expertos, ya tiene ganadores.

El objetivo de estos galardones es elegir al mejor chatbot de España y Latinoamérica de 2018, apoyando la introducción y apuesta por parte de las empresas de esta nueva tecnología. Los premiados de esta edición han sido:

BBVA en la categoría Big Corporate. La entidad financiera se ha alzado con el galardón en esta edición gracias el lanzamiento de BBVA Smart Assistant, la Action en Google Assistant, que permite a los usuarios, ya sean clientes o no, llevar a cabo diferentes operativas usando solo la voz. Con su desarrollo, la compañía continúa su apuesta por esta tecnología, adaptando el BBVA Chatbot que lanzó en formato texto en Facebook Messenger y Telegram, proyecto por el que ya fueron finalistas en la primera edición de los premios.

En la categoría de New Initiative, el premio ha recaído en el Servicio Gallego de Salud por Bat Bot, el primer chatbot de gestión de guardias hospitalarias vía voz implementado en un hospital, en este caso, en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). A través de la plataforma de mensajería, Telegram, los médicos del centro pueden consultar, modificar y gestionar las guardias que tienen durante ese trimestre. Además, el bot inteligente ha sido desarrollado para evitar solapamientos entre las guardias, diferenciar perfiles en función del cargo de la persona que lo utiliza y un sistema de doble aprobación de los cambios de guardia.

Por último y como novedad este año, en la categoría Startups la elegida ha sido Julia, el bot puesto en marcha por The Logic Value, empresa de software financiero. Gracias a este asistente los usuarios pueden consultar desde información sobre activos (ratios, consenso de mercado, fichas) hasta fiscalidad de productos o cálculos de ahorro financiero. De este modo, entidades y asesores pueden configurar las respuestas a sus clientes según los activos, portfolios y productos que cada uno de ellos establezca, con un nivel de entendimiento superior al 85%.

“Un año más, el sector bancario y el turístico vuelven a despuntar, demostrando el papel fundamental que juegan estas empresas en la introducción y desarrollo de la tecnología conversacional, ya sea en formato chat o voz. Además, gracias a las Skills de Alexa y Actions de Gogle Assistant recibidas, hemos podido confirmar la que parece ser la tendencia de 2019: los chatbots en Home Devices”, explica Patricia Durán, responsable de comunicación de Planeta Chatbot.

Un jurado de 9 expertos compuesto por representantes de empresas referentes en el sector, procedentes de España, Colombia y Perú, como: IBM, la Asociación de Marketing de España, Chatbot Chocolate, Oracle, Capgemini, Gartner y Telefónica Colombia, entre otras, ha sido el encargado de elegir a los ganadores en cada una de las categorías. La capacidad de entendimiento del lenguaje natural, la experiencia de usuario o el número de consultas a otros sistemas han sido algunas de las cuestiones que el jurado ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar a los ganadores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas IED Creative Days, talleres para ser diseñador por un día Bodegas Beronia ofrecerá cambiar los peores regalos de Navidad por 15 lotes de sus vinos de Rioja y Rueda Barceló propone cuatro planes de Nochevieja por España Cómo aumentar el reconocimiento de empresa de la mano de PA DIGITAL Select Holiday Resorts explica las ventajas de elegir un Aparthotel para las vacaciones