jueves, 20 de diciembre de 2018, 16:24 h (CET) Cien libros ilustrados, numerosas fotografías personales, folletos y catálogos de exposiciones, manuscritos y grabaciones sonoras componen la muestra sobre la faceta de escritor e ilustrador del artista La exposición “Gregorio Prieto y sus libros”, organizada por la Fundación y Museo Gregorio Prieto, se ha prorrogado hasta el próximo 31 de enero en el museo de Valdepeñas. La muestra recoge la intensa y apasionada dedicación de Gregorio Prieto a la ilustración y publicación de libros durante buena parte de su vida artística.

Comisariada por Óscar Muñoz Sánchez, ofrece un recorrido cronológico por las numerosas publicaciones de Gregorio Prieto como dibujante y escritor, reuniendo aproximadamente, un total de 100 libros ilustrados o escritos por él. Además, se exhiben una selección de fotografías extraídas de los álbumes privados del artista, junto con material complementario como catálogos y folletos de exposiciones, recortes de prensa, documentación sobre proyectos inconclusos, manuscritos y correspondencia, grabaciones sonoras, etc.

La exposición recoge las diversas líneas de trabajo del artista, entre ellas sus libros sobre grandes poetas, donde configura un discurso evocativo e intimista en torno a facetas y episodios significativos en la vida de estos autores, principalmente sobre Luis Cernuda, con “Cernuda en línea”, y sobre Federico García Lorca, con “Lorca en color” y “Lorca y su mundo angélico”, poetas con quienes trabó una estrecha amistad. Además, Prieto contribuyó al estudio y divulgación de los dibujos del propio García Lorca, a través de libros editados en Inglaterra, España y Suiza.

Con la vanguardia editorial

Otra de las facetas que se puede conocer en la exposición es la relación de Gregorio Prieto con editores como Manuel Altolaguirre y Guy Lévis Mano, ambos poetas e impresores que publicaron en el París de los años treinta algunos de sus primeros libros de dibujos: “Cuerpos” (1931) y “Matelots” (1935), respectivamente. Así como su vinculación con importantes casas editoriales inglesas, entre las que destaca The Dolphin Books, y españolas como: Afrodisio Aguado, Rialp, Ediciones Ínsula, Ediciones de la Revista Clavileño, Editora Nacional, Librería Clan, Editorial Plenitud y Ángel Caffarena Such, entre otras.

Prieto aportó sus dibujos para ilustrar ediciones de obras de Cervantes, Federico García Lorca, Manuel Altolaguirre, Juan Alcaide, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Germán Bleiberg, Ana Inés Bonnin Armstrong, Antonio Fernández Molina, Antonio Milla Ruiz, Concha Lagos, Julio Antonio Gómez, Víctor de la Serna, Pascual Antonio Beño Galiana, etc. En las ediciones inglesas, impresas durante los años en que residió en Londres, sus dibujos acompañaron la obra literaria de Shakespeare, Milton, Henry Thomas, Baudelaire, Wrey Gardiner, Fred Marnau, Marie Charlotte Carmichael Stopes, Miguel Torga, etc.

Asimismo, Gregorio Prieto llevó a cabo una importante labor desde los años 50 en favor del turismo cultural en España, impulsando la conservación de notables ejemplos de la arqueología, el arte antiguo y la arquitectura popular mediante sus libros y sus colaboraciones en la prensa diaria. En este sentido, actuó como un catalizador, inspirador y provocador en pro de la conservación y el conocimiento de determinados objetos-icono y lugares emblemáticos del patrimonio cultural: Toros de Guisando, Pinturas rupestres de Alpera, Molinos de viento, Cueva-prisión de Medrano, etc.

Por último, la exposición recoge también la huella que dejaron los viajes que realizó durante distintas épocas de su vida y que se ve reflejada en multitud de obras de arte y libros, como aquellos basados en sus andanzas por las provincias y ciudades de España, “Por tierras de Isabel la Católica”, “La Mancha de Don Quijote”, “Por tierras de Extremadura", o la serie de libros sobre ciudades españolas de Ediciones Ínsula.

Con motivo de la exposición, la Fundación Gregorio Prieto ha editado un libro-catálogo de los libros escritos e ilustrados por el artista, con introducción de José Corredor Matheos. Tanto la exposición como el catálogo se basan en una investigación llevada a cabo por el comisario Óscar Muñoz, doctor en historia del arte y conservador de museos, partiendo de la observación de los propios libros y de una búsqueda exhaustiva de información en fuentes bibliográficas y documentales, principalmente en el Archivo de la Fundación Gregorio Prieto.

Sobre Gregorio Prieto

Nació en Valdepeñas, Ciudad Real, en 1897 y murió a los 95 años en la misma localidad. Durante su larga vida desarrollo una extraordinaria obra abarcando diferentes disciplinas como pintura, dibujo, collage o fotografía. Realizó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde entró en contacto con los miembros más destacados de la “Generación del 27”, llegando a tener una fuerte amistad con Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Luis Cernuda.

Realizó diferentes viajes y estancias en Francia, Italia, Grecia, Dinamarca y Alemania, donde se vinculará con la corriente surrealista y el arte clásico. En 1937, se traslada a Londres y entra a formar parte de la notable colonia de intelectuales españoles allí exiliados, desarrollando una intensa actividad artística con dibujos y pinturas de ciudades y numerosos retratos de importantes personajes del siglo XX.

A partir de los años 60 desarrolla una pródiga labor bibliográfica y expositiva que culminó con el legado de toda su obra a la Fundación Gregorio Prieto que el mismo creó. Durante sus últimos años recibió importantes reconocimientos como la Medalla de Oro de Castilla La Mancha o su nombramiento Académico Honorario de la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

