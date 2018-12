Select Holiday Resorts explica las ventajas de elegir un Aparthotel para las vacaciones Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 16:34 h (CET) Conocer las distintas opciones de alojamiento es importante antes de realizar cualquier viaje. Posadas, hostales, hoteles, resorts, aparthotel u hoteles. Escoger la mejor opción no es tarea fácil. Estas son algunas de las principales razones para elegir un aparthotel para las vacaciones Qué es un aparthotel

Un aparthotel es la mejor combinación de un apartamento y un hotel. Es como estar en el hogar lejos del hogar. Un aparthotel normalmente tiene una sala y una cocina espaciosa, ofrece en general una opción más cómoda al tradicional cama-baño de la habitación de hotel. Una muy buena elección sobre todo cuando la estadía es de más de a una semana.

Cómo funciona un aparthotel

Los aparthotel funcionan con un sistema de reserva como el de un hotel tradicional. Es similar a estar alquilando un apartamento amoblado, sin contratos fijos y con todos los servicios de un hotel tradicional. Se puede disfrutar de aparthotel con piscina, spa, y por supuesto, es perfecto para vacacionar en familia y con niños.

Los apartamentos están totalmente equipados con todos los utensilios de cocina, loza, microondas, tostadora, cafetera, accesorios de baño. Ofrecen una excelente relación costo-beneficio, quizá mejor que cualquier otra opción de hospedaje.

Qué ventajas tiene vacacionar en un aparthotel

Normalmente la primer opción a la hora de viajar son los hoteles, lo cual no significa que sea la mejor opción, la verdad es que a veces conviene probar algo diferente. Estas son algunas ventajas de elegir un aparthotel.

Espacio y comodidad: lógicamente un apartamento es más amplio que una habitación, existe la opción de estar en distintos espacios.

Mejor que en casa: Los aparthoteles permiten sentirse como en casa, pero con ingredientes adicionales. Áreas de disfrute, actividades y diversión.

permiten sentirse como en casa, pero con ingredientes adicionales. Áreas de disfrute, actividades y diversión. Ahorro en hospedaje y comida si decide cocinar.

Como en un hotel existe servicio de limpieza y de habitación.

Mayor flexibilidad en cuanto al tiempo de estadía

Los aparthotel normalmente están ubicados en zonas centrales, cerca de los puntos referenciales de la ciudad.

Servicio de lavandería y planchado incluido

