Cosas que hacen casinos para retener a los jugadores y gastar más dinero

jueves, 20 de diciembre de 2018, 23:51 h (CET) Para nadie es un secreto que los casinos son netamente negocios, meros negocios. Lo que quiere decir que estos establecimientos tanto físicos como virtuales son una empresa y se tratan como tal. Esto nos lleva a concluir rápidamente que para recibir dinero, se necesita de una buena inversión.

Es por ello que los sitios de casinos online, si bien, normalmente, la entrada es libre para cualquier tipo de público, no es tan libre o accesible los servicios que brinda, ya que, si es un casino físico, una cerveza, una comida o cualquier comodidad es más sobrevalorada de lo normal; mientras que, para jugar de manera virtual, se entra un casino online con dinero real para poder ver verdaderas ganancias. Y, ¿por qué son tan caros los servicios dentro de los casinos?

Los casinos por norma general, buscan atacar a la persona con una buena posición social, una persona pudiente. Quizá, como se dijo anteriormente, cualquier público puede entrar a estos espacios, pero comúnmente son las personas con un alto nivel de vida las que buscan gastar dinero en juegos, apuestas,etc., ya que les importa un poco menos perder dinero, en comparación a una persona un poco más justa en el sentido económico.

Gracias a este tipo de ideas y políticas, dichos establecimientos de entretenimiento utilizan servicios de alta calidad y mucha decoración para poder atraer y mantener a los clientes para que sigan gastando. Mientras el cliente sigue gastando, el casino sigue ganando.

Se toma en cuenta también que cuando una persona gana alguna partida o algún juego dentro del casino, ¿sabe usted cuántas veces y cuántas personas han ido perdiendo dinero durante todo el día?

Para poder mantener y atraer a los clientes, los casinos además de los servicios como la comida, bellas damas, excelente atención al cliente, decoración, luces, sonidos, alfombras, servicios de restaurant, entre muchas otras, buscan también jugar con la psicología de los jugadores.

Lo primero a lo que se le debe tomar en cuenta es a las bebidas alcohólicas. El alcohol siempre tiene un efecto de alterar los sentidos humanos, y mientras más se bebe, más se pierde la conciencia. Esto ayuda a que la persona no piense certeramente sobre si perdió mucho dinero y lo desliga totalmente de la noción de cuánto tiempo lleva jugando en el casino.

De segundo está el premio gordo. Ese premio que todo jugador anhela y que pocos se logran ganar. De igual manera, el jugador vicioso siempre quiere más y piensa que si ya uno se lo ganó, él también puede ser el próximo ganador, y por ende, continúa con el juego.

También destacan aquellos juegos donde le dan la sensación al jugador de que tiene el control y no así los contrincantes ni el casino, como por ejemplo, el Póker o el Blackjack, por lo cual, en ocasiones, se sienten en superioridad, queriendo no dejar pasar dichas oportunidades de poder ganar.

