Marbella celebra la gala de los Luxury Awards España 2018 Más de 500 personas asistirán este viernes al evento Francisco Acedo

@Acedotor

viernes, 21 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET) El Palacio de Congresos de Marbella albergará este viernes( 19´30 h) la gala de los Luxury Awards España 2018, donde se premiarán las mejores campañas publicitarias nacionales y extranjeras relacionadas con el sector del lujo y premium. Más de 500 personas asistirán a este evento, que organiza la Fundación Gala, presidida por María Cansino.



El presentador del evento será el conocido coreógrafo a nivel nacional Javier Castillo Poty, que en más de dos décadas ha estado al cargo de importantes programas de TV en esta materia.



En Marbella estarán los conocidos diseñadores de moda Victorio & Lucchino, presidentes del jurado, junto a la presidenta de honor Beatriz de Orleans. En el capítulo de premios especiales ya conocidos hay que destacar a: la cantante Tamara, Premio Especial de la Academia Española de la Radio a la artista más elegante; la prestigiosa marca Davidelfin galardonada con el Premio al Lujo Responsable por su gran acción social que contribuye a la integración y Ralph Lauren Corporation, empresa norteamericana de productos de moda tanto de gama media como de lujo. La madre y el hermano de David Delfín recogerán el galardón.



Asimismo se dará a conocer el Proyecto Cocina Conciencia contra el cáncer, proyecto solidario para colaborar con la Cátedra de Investigación en Células Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada. Este proyecto está llevado a cabo por los doctores Galera y Requena, de la Cátedra de Investigación en Células Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada, con el patrocinio de Fundación Caja Rural Granada. El libro se llama “Cocina conciencia contra el cáncer” y son recetas de cocina contra el cáncer, que cuenta con la participación de más de 98 Chefs de muy alto nivel de España, entre ellos el marbellí Dani García. El libro, editado por Almuzara, combina información científica descrita de manera sencilla y asequible al lector con exquisitas recetas elaboradas a base de ingredientes, cuya eficacia contra el cáncer ha sido ampliamente demostrada.



En el apartado musical actuarán, junto a Tamara, el cantante español Raúl( que estrenará su último single), el malagueño Juan Martin con un homenaje a Frank Sinatra y la cantante londinense Rachelle Fischer.



A la cita no faltarán rostros conocidos a nivel nacional como Agustín Bravo, Beatriz de Orleans, Irene Meritxell( la esposa de Imanol Arias) que será la fotógrafa oficial de la Gala así como representantes de los Ayuntamientos de Marbella, Málaga, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.

