Un colectivo Olympiacos no da opciones al Herbalife Gran Canaria

jueves, 20 de diciembre de 2018, 23:07 h (CET) El Herbalife Gran Canaria no pudo dar la sorpresa en el Pabellón de la Paz y la Amistad y cayó este jueves en su segundo partido de la doble jornada de Euroliga ante el Olympiacos griego por un claro 98-77, después de aguantar solamente cuarto y medio.

Después de sumar tres victorias seguidas y de soñar con acercarse a los ocho primeros, el 'Granca' ha vuelto a la cruda realidad en esta doble confrontación con dos 'pesos pesados' de corte físico como el Kirolbet Baskonia y el conjunto griego, que apenas dio opciones avalado por su fuerte defensa y su buen juego colectivo.



Los de David Blatt, reforzados tras su victoria en el Palau, acumularon un récord de 29 asistencias, lo que les ayudó a su buen acierto en el lanzamiento (66,7 por ciento) y a tener a cinco jugadores por encima de la decena de puntos, entre ellos una vez más un sensacional Spanoulis (21 y 8 asistencias), dominando también el rebote, aunque sin apabullar como ante el Barça Lassa (30-22).

El conjunto grancanario estuvo además de nuevo lastrado por las pérdidas (13) y que continuó sin encontrar la frescura ofensiva necesaria ni la intensidad defensiva obligada. El inicio, en cambio, fue un tanto esperanzador y pese a las dificultades planteadas en defensa por los locales y el desacierto en el lanzamiento, reflejado en DJ Strawberry (1/7 en tiro) y en otro poco participativo partido de Markus Eriksson, supo mantenerse gracias al rebote ofensivo y el trabajo de Balvin.



Olympiacos replicó con el veterano Printezis, al que tomó el relevo Leday para abrir la primera brecha al principio del segundo cuarto (24-16) y que encontró respuesta visitante con un 0-5 (24-21). Sin embargo, el equipo griego endosó un segundo arreón ante el que ya no encontró respuesta y con un 10-0 se escapó (34-21). A base de triples y sin bajar la intensidad defensiva, los rojiblancos tenían bien encarrilado el choque al descanso (52-33).



Esta ventaja dejó con poca historia la reanudación porque el triple campeón de Europa no se relajó, mantuvo sus señas de identidad y enseguida se fue por encima de los 20 puntos. El Herbalife Gran Canaria mejoró algo ofensivamente y llegó a apretar para ponerse a 13 (80-67) con algo más de cuatro minutos, pero su defensa no apareció tampoco y se marchó de vacío de El Pireo.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 98 - HERBALIFE GRAN CANARIA, 77.

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Williams-Goss (11), Strelnieks (11), Papanikolau (6), Printezis (16) y Milutinov (11) --quinteto inicial--; Spanoulis (21), Leday (12), Timma (-), Vezenkov (4), Toupane (1), Mantzaris (3) y Bogris (2).



HERBALIFE GRAN CANARIA: Radicevic (-), Strawberry (4), Rabaseda (6), Tillie (5) y Balvin (12) --quinteto inicial--; Pasecniks (-), Eriksson (7), Paulí (5), Oliver (10), Fischer (5), Báez (8) y Vene (15).



--PARCIALES: 20-14, 32-19, 21-21 y 25-23.

--ÁRBITROS: Boltauzaer, Vojinovic y Vyklicky. Sin eliminados.

--PABELLÓN: La Paz y la Amistad. 6.000 espectadores.

