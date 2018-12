Gama Clásica ofrece consejos para el mantenimiento de los neumáticos de un coche clásico Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 14:54 h (CET) Mantener los neumáticos en unas condiciones óptimas es una tarea ineludible para garantizar una conducción segura y eficiente En el caso de los coches clásicos, esta cuestión aún toma más importancia, por razones de antigüedad y de fabricación. Es por este motivo que desde Gama Clásica quieren ofrecer a sus lectores una serie de consejos útiles para cuidar los neumáticos de los vehículos clásicos.

En primer lugar, cabe considerar que el coche de época, generalmente, recorre pocos quilómetros a lo largo del año. Así, pues, uno de los factores fundamentales es su almacenaje, ya que la mayor parte del tiempo el vehículo está aparcado. Según afirma el gerente de Gama Clásica, Pep Solé, es preferible, en este sentido, que el coche no toque el suelo cuando esté guardado, ya que de este modo se evita la deformación del neumático. "Se puede levantar el vehículo sobre algún tipo de plataforma, o mediante flat stoppers", afirma Solé. Este tipo de cuidado se hace especialmente recomendable en los neumáticos diagonales. También es muy importante que el espacio donde se estacione el coche no tenga humedades, y que el vehículo quede bien protegido de la luz directa del Sol, así como de las temperaturas demasiado frías o calientes.

En el caso de la circulación, el principal mantenimiento consiste en el control periódico de la presión de los neumáticos. "Como se trata de vehículos que hacen pocos quilómetros al año, sería bueno comprobar la presión de los neumáticos antes de cada salida", advierte Solé, que también aprovecha la ocasión para recordar que la presión se debe tomar siempre con los neumáticos en frío, nunca en caliente.

Por último, Solé afirma que, debida la estructura del neumático, los propietarios de coches con neumáticos diagonales deberán ser más exhaustivos a la hora de cumplir con todos estos requisitos. "La deformación del neumático radial es menor", concluye Solé. De todos modos, la mejor opción es, según Gama Clásica, seguir siempre estos consejos, aunque se disponga de neumáticos radiales.

Sobre Gama Clásica: Gama Clásica surge de la necesidad de su fundador cuando intentó conseguir los neumáticos adecuados para su coche y se percató de que la oferta era limitada. A partir de aquí, empezó el proyecto de Gama Clásica para ser un referente como proveedor especialista en neumáticos para coches clásicos con una gran variedad de marcas y servicio de calidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.