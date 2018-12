Aristopet ofrece esta navidad una increíble piscina de bolas para perros en Madrid Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 14:58 h (CET) La piscina de bolas exclusiva de ​ARISTOPET estará todo el mes de diciembre en el pop up store de el Paracaidista, c/de la Palma 10 Madrid Esta navidad se pueden hacer muchos planes en familia y uno de ellos está diseñado en exclusiva para los 'mimados' de las familias: las mascotas. Aixa Pisneuf, CEO de ARISTOPET, la tienda online con todo para la mascota, lo explica: "puedes hacer algo absolutamente único: ​llevar al ARISTOPERRO a la piscina de bolas exclusiva para tu mascota que ​ARISTOPET ha montado en su pop up store de el Paracaidista, c/de la Palma 10 Madrid durante todo el mes de diciembre desde las 17.00 y hasta las 20.00 hay un montón de actividades programadas para disfrutar con tu mascota y toda la familia", explica.

La mejor puesta en escena que históricamente se ha hecho para mascotas espera a mascotas y dueños para que puedan disfrutar con ellos de una tarde muy especial haciendo que se diviertan en la única piscina de bolas para perros de Madrid.

"Habrá un fotógrafo profesional que retratará tu recuerdo navideño con tu mascota y la familia en un elegante photocall en forma de trineo. Y todo esto en el marco de los mejores productos para tus mascotas que caracterizan a aristopet.com: desde los diseños más fashion a más clásicos para la lluvia y el frío. Divertidos y también elegantes bebederos y comederos, un paraíso para tu ARISTOPET", explica Poisneuf. Además, Papá Noel entregará regalos a todas las compras superiores a 35€, una plaquita identificativa gratis en compras superiores a 85€.

Talleres para niños

Una de las cosas que más atractivo ofrece el espacio es la posibilidad de combinar el ocio con las mascotas con los niños. Además es un buen momento para poder hacerse un recuerdo para siempre con un fotógrafo profesional en un trineo. A los niños se les ofrecerá la posibilidad de maquillarse con maquilladoras profesionales. Tambiién habrá sorteo entre los asistentes que sigan y posteen el evento en instagram con el hashtag #soyaristopeter

Puro diseño para mascotas

Aristopet es una start up española que llegó para innovar en el mercado con un calro mensaje a la sociedad: la importancia de cuidar a las mascotas y tratarlas como alguien más de la familia. Con ese espíritu ha creado una comunidad virtual de usarios donde se intercambian las opiniones entre ellos.

Aristopet orece todo para el ARISTOPERRO y el ARISTOGATO, ropa de diseño pasear con frío, lluvia, bebederos inteligentes, piensos, todo lo necesario para su aseo...

