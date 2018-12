Cafés Baqué en su compromiso medioambiental apuesta por las cápsulas 100% compostables Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 11:58 h (CET) Cafés Baqué, consciente del incremento del consumo de cápsulas en el mercado y del impacto medioambiental que genera su complicado reciclaje, apuesta por cambiar todas sus cápsulas compatibles con Nespresso por una cápsula 100% compostable Se trata de una solución innovadora que elimina el impacto del plástico y del aluminio sobre nuestro planeta, en tiempos donde la contaminación por plásticos alcanza niveles récord, sobre todo en los océanos. En condiciones óptimas de humedad, temperatura y oxígeno, las nuevas cápsulas compostables de Cafés Baqué se degradan completamente en tan solo tres meses sin dejar así ningún residuo.

Su composición, hace que la cápsulas se conviertan en compost por lo que se podrán desechar en el contenedor marrón de orgánico. Con esta medida Cafés Baqué estima que en tan solo un año se eliminarán 35 toneladas de residuos innecesarios.

Además, la tecnología utilizada en las nuevas cápsulas compostables de Cafés Baqué preserva todo el sabor y aroma del café debido al efecto barrera que aísla y protege el café de cualquier agente externo. Esta solución totalmente innovadora, hace que las cápsulas de Cafés Baqué sean las primeras cápsulas compostables que no necesitan ningún envase adicional para conservar el café en óptimas condiciones, evitando así el uso de plásticos adicionales en su renovado packaging cuando sus clientes disfruten de su café Baqué de siempre.

Con estas cápsulas compostables Cafés Baqué quiere dar un paso más hacia una filosofía #ecofriendly, cuya andadura comenzó con su gama de productos ecológicos y envases take away compostables, y se marca como objetivo seguir trabajando en esta dirección por el cuidado del medio ambiente.

¿Qué significa que las cápsulas compostables de Cafés Baqué tengan efecto barrera?

La innovación de las cápsulas respecto a otras cápsulas compostables, es que los materiales barrera utilizados en su composición, impiden la transferencia de oxígeno del exterior, evitando así la oxidación del café que se produce en otras cápsulas compostables.

Sobre Cafés Baqué

Cafés Baqué es una empresa de capital familiar que cuenta con un equipo de 120 personasque hacen posible llegar a los más de 5.000 clientes.

