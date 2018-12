Prevenir los fallos en el disco duro y qué hacer ante ellos según Quilare Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 12:34 h (CET) Los fallos en sistemas de almacenamiento suponen más del 70% de las pérdidas de datos Existen diferentes causas por las que el funcionamiento de un disco duro puede verse afectado. Algunos de estos fallo se pueden predecir y por lo tanto trabjar para prevenirlos evitando su mal uso, no sometiéndolos a temperaturas bruscas. Apagar el ordenador a través del sistema operativo en lugar de desconectarlo directamente de la corriente puede alargar la vida del dispositivo, ya que se puede dañar el disco duro al sufrir una desconexión de la corriente de golpe.

Según encuestas realizadas por Kroll Data, más del 70% de los datos perdidos en algún dispositivo de almacenaminto se debe al mal uso de los mismos.

Las caídas y golpes son otro factor que afecta de forma especial a los portátiles o discos duros externos, ya que debido a su movilidad se ven mucho más expuestos a estas circunstancias que un ordenador de sobremesa. Es importante transportar los portátiles en fundas o mochilas que sean capaces de minimizar el impacto del golpe.

Por las diversas causas por las que un dispositivo de almacenamiento puede dañarse y así perderse datos, es importante contar con copias de seguridad de la información importante: las fotos del cumpleaños de los pequeños de la casa, los recuerdos visuales del viaje de novios o el vídeo de las vacaciones con los amigos para evitar disgustos. "Desde que se creó el laboratorio de recuperación de datos de Quilare, han llegado múltiples y diversos casos de clientes que han pedido mucha información debido a que sólo la tenían en un tipo de dispositivo", señala Alberto Larios socio fundador de Quilare.

El backup o copia de seguridad consiste en hacer un guardado de los documentos para que no se pierdan y se pueda acceder a ellos de una u otra forma si se tiene algún problema con alguno de los dispositivos.

Si un disco duro o sistema de almacenamiento sufre algún tipo de daño, lo mejor es acudir a un experto certificado en la recuperación de datos de discos duros, ya que cualquier otra acción llevada a cabo por el usuario difícilmente logrará un resultado favorable frente a daños lógicos o físicos.

"Muchos usuarios desconocen los riesgos de intentar recuperar los datos por sí mismos, cuanto más se manipule el dispositivo, mayores son las probabilades de perder los datos almacenados en dicho dispositivo de forma permanente. Es muy importante que el diagnóstico del disco sea realiado por un equipo profesional que disponga de los medios y herramientas necesarias" puntualiza Larios.

