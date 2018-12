AIRK drones cierra un 2018 repleto de participaciones y conferencias en el sector del vuelo Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 12:42 h (CET) Si AIRK Drones inició el año de manera frenética, la segunda mitad de 2018 no ha sido para menos Ahora que se acaba el año, es un buen momento para recordar las actividades que ha realizado AIRK desde julio hasta diciembre. El 22 de julio, un domingo soleado, AIRK participó como jurado en el Smart Drone Challenge, una competición anual organizada por Educaires en la que varios grupos de estudiantes tenían que desarrollar un dron para resolver un reto social.

Pocos días después, el 31 de julio arrancó el Candelaria Drone Festival, un gran evento de tres días de duración organizado por el Ayuntamiento de Candelaria (Tenerife) y la Asociación LleidaDrone repleto de conferencias, una carrera de drones y muchas otras actividades. El CEO de AIRK, David Matanzas, relató su experiencia personal al frente de la compañía.

Ya en septiembre, los días 8 y 9 AIRK acudió a la feria tecnológica Saba-TIC 2018, organizada por DDC-dronesdecarreras.com en Sabadell (Barcelona). Fue todo un placer colaborar con los más jóvenes, enseñándoles a pilotar nano-drones.

El día 16 de septiembre, AEDRON, la Asociación Española de Drones y Afines, celebró su IV convención anual, y naturalmente, AIRK no podía fallar: David Matanzas impartió un taller sobre impresión 3D aplicada a la fabricación de drones.

Para cerrar el mes, los días 29 y 30 de septiembre, AIRK participó en la Feria agraria Sant Miquel, organizada por Asociación LleidaDrone. Entre muchos otros visitantes y autoridades, se tuvo la oportunidad de mostrarle los drones al ministro español de Agricultura, Luis Planas.

Los vientos de octubre llevaron hasta El Pla de Santa Maria (Tarragona), donde los días 13 y 14 se celebró la “Fira del Vent”. Esta feria tiene sus orígenes en el siglo XIX, pero hoy se ha reconvertido en punto de encuentro para dispositivos de vuelo: a lo largo de los dos días, más de 150 pilotos pudieron experimentar y jugar con nanodrones.

En la formación de pilotos de RPAS, organizada por AlAire Pilotos y Aerofor con la Cámara de Comercio de Terrassa, el 23 de noviembre en Terrassa (Barcelona), AIRK impartió una conferencia sobre los aspectos técnicos que tienen en cuenta las entidades de diseño de RPAS en el desarrollo de aeronaves, y algunos puntos críticos a tener en cuenta en el mantenimiento de estas aeronaves.

Tres días después, AIRK asistió con AEDRON a las jornadas que organizaron los Mossos d’Esquadra, el cuerpo de la policía de Cataluña, en las cuales se formó a agentes de todo el territorio nacional con conocimientos sobre RPAS, regulación, marco aplicable, y sobre el futuro reglamento europeo que entrará en vigor dentro de pocos meses.

El 6 de diciembre se celebró en la playa de la Fragata de Sitges (Barcelona) la Sitges Xmas Drone Fair, una nueva feria dedicada al mundo de los drones recreativos organizada por ARWorks. AIRK participó impartiendo una conferencia sobre drones más allá del sector audiovisual.



Finalmente, el día 11 de diciembre tuvo lugar en La Nave (Madrid) el evento Insights, organizado por Global Robot Expo. En esta importante Jornada sobre Vehículos No Tripulados para Seguridad y Vigilancia, David Matanzas realizó una conferencia a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y a empresas privadas de seguridad, sobre los diferentes usos que se pueden dar a los sistemas no tripulados en el ámbito de la seguridad, y sobre cómo AIRK permite adaptarse e implementarse en cualquier entorno de seguridad, ya sea con UAVs o con UGVs.

Estos son los principales eventos en los que AIRK participó durante la segunda mitad de 2018. ¿Qué nuevos retos aguardan para 2019? De momento se puede anunciar uno, y muy importante: volverán al Mobile World Congress a finales de febrero de 2019.

