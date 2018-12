Humedades en el hogar: ¿cómo podemos prevenirlas este invierno? La humedad favorece la aparición de hongos en nuestro hogar Redacción Siglo XXI

jueves, 20 de diciembre de 2018, 07:58 h (CET) La humedad en el hogar es un problema realmente grave para todos aquellos que la padecen. Puede aparecer en cualquier hogar, especialmente en las épocas de mal tiempo, y prácticamente nadie está a salvo de sufrirla en su vivienda.

No solo por lo incómodo de tener un ambiente cargado y opresivo, o un mal olor constante. La humedad acarrea a la larga muchos problemas,no solo en la infraestructura del hogar, sino también en nuestra salud. Y es que un exceso de agua en el ambiente es realmente negativo para personas con problemas respiratorios. Se acumulan demasiadas bacterias que hacen que nuestro sistema de respiración se vea seriamente afectado a corto, medio y largo plazo.

Se pueden llegar a contraer enfermedades respiratorias como la sinusitis, el asma, o infecciones pulmonares como la bronquitis. Por si fuera poco, un exceso de humedad favorece de forma alarmante la aparición de alergias, además de dolores de cabeza, dolor de pies, articulaciones, cansancio, mareos, etc.

En nuestra vivienda, la humedad puede generar desconchones en la pintura, que no solo deteriorarán el estado de las paredes, sino que darán una sensación estética horrible. Pero no solo las paredes se ven afectadas, puesto que la humedad también puede acabar con el buen estado de nuestros muebles de madera.

Por otro lado, la humedad favorece la aparición de hongos en nuestro hogar, que no solo afectan seriamente a nuestra salud, también a la de nuestras paredes y muebles.

El exceso de humedad en una casa trae de todo menos cosas buenas, de modo que, ¿de qué forma podemos evitarla? Es importante saber cómo solucionar de una vez por todas este molesto problema.

¿Cómo prevenir las humedades en el hogar? Antes de nada, para poder prevenir algo debemos de conocer perfectamente su origen por lo que, la primera pregunta que debemos hacernos son las razones por las que las humedades pueden aparecer.

Humedades por rotura de cañería Si tenemos la desgracia de que se rompa cualquier cañería del sistema de suministro de agua de nuestra vivienda es fácil que, a la larga, el agua penetre a través de las paredes y produzca molestas humedades.

La forma más efectiva de solucionar esto es, como resulta por otro lado evidente, localizar lo antes posible la cañería rota y repararla. Para solucionar los problemas de humedad como este se deberá contar con profesionales en la materia.

Humedad por filtración de agua Tiene lugar cuando el agua se cuela a través de sótanos, garajes, etc. Suele ir acompañada de sales minerales que acaban dejando manchas muy feas en las paredes. Con esto lo que se consigue es que se deteriore la estructura del edificio y a la vez la salud de los que habitan allí.

La única forma eficaz de revertir este problema es encontrar el origen de la filtración del agua. Una vez que es demasiado tarde y ya han aparecido manchas en las paredes, podemos optar por pintar de nuevo con pintura anti humedad así como utilizar productos que eliminen las manchas y el moho acumulado.

Humedad por falta de ventilación A veces la humedad se produce cuando no ventilamos de forma adecuada nuestra casa. La única forma de prevenir este problema es asegurarnos de mantener durante un buen rato y de forma diaria alguna ventana o puerta abierta que dé al exterior.

Humedad por condensación Esta humedad es una de las más comunes y aparece cuando el ambiente se condensa en exceso debido a actividad del hogar como cocinar, lavar o dejar secar la ropa en el interior del domicilio. Si no controlamos este tipo de actividades acabará formándose moho y otras bacterias en paredes y muebles.



Estas son algunas de las situaciones más comunes en las que las humedades pueden irrumpir sin piedad en nuestro hogar. Como se ha visto claramente, está en la mano de cada uno prevenirlas de forma eficaz y a tiempo, dado que así se paliarán la mayoría de consecuencias.

