Aumenta la demanda de despedidas de soltera en sevilla, según Espectáculos Deluxe Comunicae

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 14:47 h (CET) Algo tradicional como es la celebración de amigas previa al enlace nupcial sigue siendo un servicio muy demandado en Sevilla. Espectáculos Deluxe desvela las claves del auge de la demanda de despedidas de soltera en Sevilla La despedida de soltero o despedida de soltera es una fiesta pensada en honor de los cónyuges de un enlace, una fiesta en su honor, para disfrutar de la última noche (o día dependiendo de los planes) de soltería.

La demanda para este tipo de celebraciones ha permanecido estable desde hace años, aunque en los últimos años, con el auge de las empresas especializadas, el sector percibe un crecimiento en la demanda de servicios especializados, cada vez más completos, más exclusivos, que hagan de la experiencia más inolvidable si cabe.

El origen de la despedida de soltería podría remontarse a tiempos de la antigua Roma. Donde se celebraba una gran bacanal o celebración al Dios Baco, a la que asistían los aristócratas de la época, para adorar a su dios y festejar a los celebrantes.

La tradición también apunta a otro posible origen de la despedida de soltería, estableciéndose su inicio a raíz de lo que le aconteció a un campesino alemán de la Edad Media, que quiso desposarse con una joven burguesa, pero fue rechazado por la familia de la novia, por lo que sus amigos le organizaron una gran fiesta para que superase el desagradable suceso, y para mostrarle las maravillas de la soltería.

Sea cual sea el origen de esta celebración, la realidad es que los consumidores y usuarios disfrutan de estos eventos y su demanda no solo no decae, sino que se encuentra en auge; algo que se evidencia en la buena salud del sector y en la gran variedad de planes y servicios que ofertan las empresas especializadas que lo componen:

Trayectos en limusinas, en discobus, paseos en coches de caballos o paseos en barco. Celebraciones de Beauty Party, Gymkana o Boat Party. Clases de sevillanas, talleres de burlesque, clases de danza del vientre, de bollywood y risoterapia. E incluso las nuevas tendencias como los antiboys, antistripers o los falsos camareros. Cabría mencionarse también y no olvidar del gran reportorio ofertado, los clásicos Boys y Stripers. Por si todo lo anterior fuera poco, la empresas completan su catálogo de servicios con estimulantes planes de acción: como el Paintball, el Karting o el Soccer Football o fútbol de burbujas.

En palabras de Espectáculos Deluxe, empresa especializada en Despedidas de Soltera en Sevilla:

"La despedida de soltera en Sevilla suele ser algo muy importante y toda mujer busca poder disfrutar de ese día o noche especial con sus amigas íntimas. Un evento para recordar toda la vida. La preparación recae en las amigas, quienes nos llaman para que podamos organizar algo inolvidable. Si tuviéramos que dar unas pautas para que todo salga excelente, recomendaríamos que se planifique todo con tiempo, y que se tengan en cuenta los gustos de la novia, para que todo lo organizado sea de su agrado y lo pase genial. No hay que olvidar que la homenajeada es ella. Si le gustan las emociones fuertes tenemos planes con grandes fiestas en limusina, en party bus o en barco; también planes de aventura con la práctica de deportes de riesgo. Si lo suyo son los planes tranquilos, las beauty party son un plan muy demandado y que tiene gran acogida por parte de nuestras clientes".

Más información en: https://www.despedidadesolterasevilla.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.