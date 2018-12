Un ambicioso plan en Málaga lucha contra la soledad de miles de mayores esta Navidad Comunicae

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 15:03 h (CET) La agencia de publicidad malagueña Nuva, responsable de la campaña publicitaria del ambicioso plan de prevención de la Diputación Provincial de Málaga, con la que pretende paliar los efectos de la soledad no deseada en más de 65.000 personas mayores de la provincia 'Estamos Aquí'. La elección de esta sencilla frase como lema del Plan contra la Soledad de las Personas Mayores impulsado por la Diputación Provincial de Málaga obedece a una doble vertiente: por un lado, pretende poner voz a esos más de 65.000 mayores que viven solos en los diferentes municipios de la provincia; por otro, tiende la mano de la administración a dicho segmento de la población para recordarles que pueden contar con su ayuda, algo que resulta especialmente importante en época de fiestas, en las que la soledad no deseada se hace más dolorosa para muchos de ellos.

Se trata de un plan, y de una campaña de lanzamiento, orientados a la concienciación en ambos sentidos. La Diputación de Málaga pone a disposición de ciudadanos de la Tercera Edad que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes una serie de servicios de asistencia, para lo que cuenta con la colaboración de diversos agentes sociales tanto públicos como privados, entre ellos los colegios oficiales de médicos, fisioterapeutas y farmacéuticos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que a menudo actúan como detectores de casos de soledad que se dan en zonas rurales.

“Para una agencia de publicidad en Málaga como Nuva, era un proyecto en el que estábamos deseando embarcarnos”, explica Nacho Molina, director creativo. Frente a la seriedad del lenguaje que, tal vez por necesidad, suele caracterizar las campañas institucionales de concienciación, el estilo elegido en este caso resulta fresco, claro, optimista: un reconocimiento de la situación y el afán por solucionarlo. No en vano, uno de los principales objetivos es la captación de voluntariado de todas las edades.

En este sentido, la campaña creada por Nuva funciona al mismo tiempo como llamada de atención sobre esta realidad y como declaración de intenciones del plan de prevención. “Se trata de una comunicación muy gráfica, con mensajes sencillos pero con cifras concretas, innegables, de las que con frecuencia no somos conscientes, y confiamos en que nuestro trabajo ayude a comunicar mejor el plan, a que llegue a más gente”, señalan desde la agencia. Entre estos datos, se encuentra la brecha de género existente también en las personas mayores que viven en soledad, de las que aproximadamente el 70% son mujeres.

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, explica a este respecto que la idea es “implicar a toda la sociedad malagueña, crear una red de voluntariado contra la soledad de los mayores”, así como “incentivar que salgan de sus domicilios o que reciban a otras personas en los mismos, ya sean otros mayores con el mismo problema o voluntarios”. Una de las líneas de actuación de esta iniciativa es “ampliar las actividades culturales, recreativas y deportivas dirigidas a la población mayor”, según apunta la campaña.

Mayores en situación de soledad y ciudadanos en general que deseen colaborar como voluntarios pueden inscribirse online o a través del teléfono gratuito 900 923 092. Entre los objetivos estratégicos del plan se cita la creación tanto de la mencionada red de voluntariado como de un “equipo interdisciplinar de servicios sociales centrado en la atención a personas mayores solas”. Uno de los aspectos más innovadores es un proyecto piloto de implantación de domótica en domicilios de ciudadanos de la Tercera Edad que viven en soledad, realizado a través de la Fundación Vodafone.

El estilo directo y positivo de la campaña se ve reflejado, también, en el diseño web escogido para dar a conocer el plan de prevención que, tal y como se asegura en la misma página, está “basado en la Participación Ciudadana, la reorientación de los servicios que se prestan por los Servicios Sociales Comunitarios, puesta en marcha de buenas prácticas y promoción del envejecimiento activo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores”.

La Universidad de Málaga también ha querido sumarse a la iniciativa, comprometiéndose a trabajar conjuntamente con la Diputación en el desarrollo de medidas, como la posibilidad de crear un premio de investigación específico para estudiantes de Psicología, Educación, o Trabajo Social, las más relacionadas con este ámbito. El objetivo es que se aporten “datos concluyentes que alumbren a las instituciones para seguir profundizando en la materia”, señala la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, Ana Mata.

La soledad no deseada afecta a la salud y la calidad de vida de las personas mayores Así, las alianzas entre organismos públicos y privados de diversos sectores permiten, en palabras de Mata, “trabajar todos juntos en un ilusionante proyecto que viene a mejorar la calidad de vida de un sector vulnerable en nuestra sociedad”.

Las actuales plataformas de comunicación y de marketing digital, según explica Nuva, también forman parte del plan y de su difusión. Entre las acciones principales planificadas se encuentra la creación de una red social destinada a personas mayores y, con ella, la puesta en marcha de talleres para formación en redes sociales dirigidos a este sector.

Más de 65.000 ciudadanos de este sector demográfico, como se decía, podrán beneficiarse de las medidas contempladas para luchar contra una situación que se hace especialmente evidente en fechas como éstas, pensadas para compartir en familia. El Plan contra la Soledad de las Personas Mayores impulsado por la Diputación Provincial de Málaga es, en definitiva, una ambiciosa pero necesaria apuesta por paliar los efectos negativos de la soledad no deseada entre la Tercera Edad.

