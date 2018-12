Ya disponible el primer tomo de League of Legends - Ashe Comandante Comunicae

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 15:06 h (CET) Marvel Entertainment y Riot Games colaboran para contar la historia de uno de los personajes más longevos de una forma distinta. Está disponible en Marvel Unlimited, Comixology/Amazon y en la página oficial del Universo de League of Legends Hoy comienza a dar sus frutos la colaboración entre dos grandes empresas: Marvel Entertainment y Riot Games. Su objetivo es crear una serie de cómics y novelas gráficas que profundicen y muestren de una nueva forma el universo de League of Legends.

Para empezar con este ambicioso proyecto, decidieron contar la historia de una de las primeras campeonas del juego: Ashe. Esta arquera de Freljord siempre ha sido muy querida por los fans, y es por lo que Riot y Marvel se decidieron a profundizar en su pasado y raíces antes de convertirse en la luchadora que los jugadores ven en la Grieta del Invocador.

Este será el pistoletazo de salida de una colaboración que servirá para dar forma a un universo gigante como es el de Runaterra, que ya cuenta con 142 campeones de 12 regiones distintas en el elenco de luchadores de League of Legend.

En League of Legends - Ashe: Comandante, los invocadores podrán conocer mejor el pasado de la arquera, una hija del hielo que creció en el despiadado territorio salvaje del norte, una guerrera dotada de una conexión mágica con su helada tierra natal que carga con el peso de las fanáticas expectativas de su madre. Tras partir en una peligrosa misión para descubrir la verdad sobre un antiguo mito, se romperán lazos, saldrán a la luz secretos y Runaterra cambiará para siempre. ¿Se convertirá la joven Ashe en la líder que su pueblo necesita? ¿O el destino es solo un sueño vacío?

Este será el debut del escritor de Riot Games, Odin Austin Shafer, y contará con el impresionante arte de la nominada al premio Most Promising Newcomer (mejor ilustradora revelación) de Russ Manning, Nina Vakueva (HEAVY VINYL).

Para disfrutar de esta apasionante historia de Ashe, los lectores podrán hacerse con ella a través de tres canales distintos: gratis en la página del Universo de League of Legends, en Marvel Unlimited con una suscripción o en Comixologypor 5 dólares.

A partir del día 26, el cómic estará disponible en Comixology también en otros idiomas, incluido el español.

