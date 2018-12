Cinco claves para contratar servicios de traducción profesionales en 2019 Comunicae

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 15:10 h (CET) Aire Traducciones, agencia de traducción e interpretación de Madrid, muestra las claves a la hora de elegir a quién contratar para un servicio de traducción. Frente al intrusismo profesional en el mundo de la traducción y la creciente necesidad de ese servicio por particulares y empresas en un mundo global, estos son los consejos que deben tenerse en cuenta Elegir un buen servicio de traducción no es una tarea sencilla ya que el mundo de la traducción, por desgracia, existe mucho intrusismo. Es habitual que una persona sin la experiencia, estudios y especialización necesaria ofrezca sus servicios de traducción a empresas y particulares.

En la actualidad, el contexto en el que se mueven los mercados y las personas hace que la traducción de documentos y textos de todo tipo sea necesaria para que empresas y particulares puedan internacionalizarse, tanto a nivel de servicios y productos, como a nivel de proveedores y clientes; tanto en el ámbito de acuerdos y contratos como en el de movilidad de sus recursos, entre ellos los humanos.

En esta situación, como recuerda la agencia Aire Traducciones, es imprescindible contar con un servicio de traducción que ofrezca garantías de calidad.

Para asegurarse de que el servicio de traducción contratado se encuentra dentro de unos parámetros profesionales, existen diferentes claves para tener en cuenta:

1.Profesionalidad del traductor o de la agencia de traducción

Un traductor no es solo aquel que tiene conocimiento de un idioma. El traductor debe ser una persona formada en la materia con experiencia y especialización al respecto.

Muchas empresas y particulares comenten el error de priorizar el ahorro económico respecto a la calidad del servicio, una decisión que posteriormente puede jugar malas pasadas:

Las consecuencias de una traducción mediocre pueden ser fatales.

Existen varias reglas que debe cumplir un buen traductor. Lo importante es, a la hora de decidir a quién contratar los servicios de traducción, asegurarse de que el traductor o la agencia de traducción contratada no solo tiene conocimientos idiomáticos, sino también conocimientos específicos de su profesión, como el análisis del contexto o la realidad sociolingüística y cultural de los países implicados. Además de, por supuesto, contar con la titulación al respecto de su profesión.

2.Especialización según el tipo de traducción

Existen muchos tipos de traducción, no es lo mismo realizar una traducción de un texto literario, que una de un texto jurídico o de un manual técnico.

Para decidir qué empresa de traducción contratar, es importante asegurarse de que esta cuenta con un traductor especializado en según qué tipo de traducción.

3.Experiencia de la agencia de traducción

Cuanta más experiencia tenga una agencia de traducción, más posibilidades habrá de garantizar que ofrece un buen servicio. La experiencia es un grado y ofrece cierta tranquilidad a los clientes, ya que saben que recibirán un servicio de acuerdo con sus necesidades. Como afirman desde Aire Traducciones:

En Aire Traducciones tenemos 18 años de experiencia, y créenos, durante ese tiempo hemos aprendido mucho sobre lo que de verdad quieren nuestros clientes.

4.Plazos y tarifas de la traducción

Cuánto y cuándo son dos preguntas de oro cuando alguien está pensando en contratar un servicio de traducción. Una buena agencia debe ser completamente transparente en determinar los plazos y tarifas desde el principio.

Además, existen ocasiones en las que los clientes requieren la traducción de un texto en plazos muy cortos. Algunas agencias ofrecen en este sentido servicios de traducción urgente.

5.Confianza y confidencialidad

En muchas ocasiones, empresas y particulares necesitan traducir documentación sensible y confidencial como, por ejemplo, acuerdos entre empresas, documentos legales, patentes… Por eso, es necesario asegurarse de que la agencia de traducción ofrece garantías e incluso está dispuesta a firmar un acuerdo de confidencialidad en los casos en los que se requiera.

Contratar a la mejor agencia de traducción no es fácil, por eso lo mejor es apostar siempre por la calidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.