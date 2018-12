El Hotel del Juguete, experiencias para vivir la Navidad en familia Comunicae

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 16:26 h (CET) La navidad es un momento especial y por ello también se busca un lugar donde poder vivirla con ilusión y en buena compañía. El Hotel del Juguete se presenta como un espacio donde los juguetes cobran vida y donde los principales protagonistas son los niños. Por este motivo, se ha convertido en el hotel preferido para pasar unas bonitas vacaciones en familia, el único hotel en el que los más pequeños los reyes y donde el aburrimiento no está permitido El Hotel del Juguete es el lugar perfecto para pasar unas Navidades muy divertidas y diferentes en familia.

El alojamiento se encuentra situado en el corazón del Valle del Juguete, en Ibi. Es el lugar donde se elaboran gran parte de los juguetes que los Reyes Magos de Oriente regalarán a los niños. El hotel, por tanto, se convierte en un paraje de ensueño donde las experiencias en familia serán memorables y ofreciendo la oportunidad de vivir momentos especiales y mágicos que perdurarán en la mente de todos durante mucho tiempo.

La propuesta turística se presenta como un hotel temático que se caracteriza por tener: habitaciones ambientadas cada una en un juguete o personaje infantil, lo que hace que la experiencia se vuelva exclusiva y sólo sea posible disfrutar en este hotel.

Algún ejemplo de las temáticas de las habitaciones están inspiradas en personajes clásicos como: Barriguitas, Lego, Playmobil, Super Wings, Nenuco, etc. Destacan tres habitaciones por encima del resto, se trata de aquellas que están dedicadas a los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar.

Muchas son las opiniones de los usuarios que ya se han alojado aquí. Expresiones como "me quiero quedar a vivir aquí" o "es el hotel de mis sueños" salen de las bocas de los niños a diario cuando abandonan el hotel.

Además, los alrededores también ofrecen otros espacios interesantes para conocer en familia. Se pueden visitar el Museo del Juguete y el Museo de la Muñeca, además de multitud de parques infantiles temáticos con escenarios muy diversos como un barco pirata gigante u otros que se centran en figuras infantiles como Pocoyo o los propios Reyes Magos.

De este modo, regalar Hotel del Juguete no es un regalo cualquiera, sino que se estará ofreciendo sentimientos, emociones, sonrisas y mucha diversión. Se posiciona, por tanto, como un lugar perfecto para disfrutar durante todo el año y especialmente en Navidad junto a toda la familia. Disponen de un amplio catálogo de fechas en el que visitarlo, sin embargo existen tres que resaltan por la magia que aportan a la Navidad:

Nochevieja es el momento ideal para visitar el Hotel del Juguete, puesto que proponen una fiesta muy especial para recibir el nuevo año y sobretodo pensado por y para los niños y las familias.

El 4 de enero también reluce como uno de los días de oro. Desde el Hotel del Juguete recomiendan esta entrañable experiencia que es que los pequeños de la casa puedan entregar las cartas a los pajes reales en el único monumento dedicado a Sus Majestades los Reyes de Oriente que existe en España.

Además, la víspera de Reyes, el día 5 de enero, es también un día especial en el que se mantiene la tradición de Ibi, tras ver la bonita cabalgata de entrada de Sus Majestades, los pequeños reciben los regalos de manos de los pajes reales que suben por escaleras a la terraza del hotel entregando multitud de regalos a pequeños y grandes.

Cualquier motivo y día es bueno para visitar el Hotel del Juguete y también una experiencia recomendable para las familias aficionadas a vivir momentos mágicos e inolvidables. Es un regalo perfecto para sorprender a seres queridos con una propuesta bonita experiencia y con mucha carga emotiva.

