¿Una mini cumbre entre “naciones”? ¿Pero, qué barbaridad es ésta?

Aunque pueda parecer cosa de locos tendremos que reconocer que está a punto de ocurrir algo de lo que, con toda posibilidad, vamos a tener que arrepentirnos todos los que, voluntariamente o a la fuerza, nos vamos a ver afectados por las utopías de quienes nos están gobernando. Las exigencias de Quim Torra parecen haberse impuesto en este tira y afloja entre el Gobierno de la nación española y el presidente de la Generalitat de Cataluña que, finalmente, parece haberse decantado en favor de Torra que ha conseguido “llevarse al huerto” al señor P.Sánchez cuando, lo que debía de haber sido una cita del Presidente del gobierno español a un presidente de una comunidad autónoma, siempre en el plano de superioridad que el presidente del Ejecutivo debiera mantener con respecto a cualquier encuentro celebrado, en España, con un funcionario de inferior categoría que le solicitase audiencia. Lo peor es que, por mucho que Sánchez pretenda cubrir de una capa de legitimidad su vergonzosa bajada de pantalones, ante un señor que se viene caracterizando por su desfachatez con la que aborda sus relaciones con el Estado español; su falta de respeto por las sentencias de los tribunales, su desprecio muchas veces demostrado por el resto de españoles y por sus instituciones; lo cierto es que, el espectáculo con el que ha obsequiado a todos los ciudadanos de este país, ha sido la demostración de cómo un alto cargo de la Administración, la más alta autoridad del Estado después del Rey, haya estado “mendigando” a un funcionario rebelde e irreductible en sus planteamientos separatistas, para conseguir que se avenga a celebrar un encuentro con él. Y lo ha conseguido y, para más INRI, dando la sensación, para cualquiera que vea como la prensa de esta nación trata este tema, que los que se van a encontrar en lo que, impropiamente, se ha dado por calificar de “mini cumbre”, lo van hacer al mismo nivel, como se deduce de las palabras del señor Torra cuando dice que debe ser un encuentro “entre dos naciones” que, por mucho que Sánchez ha intentado endulzar el tema, supone el humillarse y humillar a España ante quienes, claramente, han mostrado sus intenciones de abandonarla por la vía revolucionaria.

Resulta irónico que, hace unos días, la señora ministra de Justicia, señora Dolores Delgado, hablara de que todos los partidos políticos de España respetaban la Constitución, en una clara alusión al partido VOX un partido que, pese a su fama de que no está de acuerdo con algunas partes de la actual Constitución española, no obstante, sigue respetando todas sus normas y con toda la legitimidad del mundo ha salido reforzado en Andalucía, consiguiendo 12 escaños, en las recientes elecciones autonómicas. Ahora nos gustaría escuchar de nuevo a la señora ministra, afirmar lo que mantenía entonces respecto a que los partidos catalanes, con presencia en el Congreso de Diputados, siguen respetando la Constitución, después de las infamantes declaraciones del señor Torra sobre cuáles son sus propósitos y sus desahogos respecto a lo que piensa de España, del Rey y de los españoles.

La misma solemnidad que se le ha dado a este posible encuentro, que debería formar parte de las relaciones habituales del Gobierno de la nación con las autonomías, ya da por sentado que, en esta ocasión (se habla de un acompañamiento de tres ministros y tres consellers), los separatistas pretenden sacar tajada, especialmente ante el resto de Europa, de un encuentro que van a poder presentar como una claudicación del Estado español ante las presiones separatistas. Claro que, para los más radicales y, entre ellos podemos citar a la señora Rahola que, en su columna de La Vanguardia publica un artículo titulado “La provocación” deja algunas perlas que nos indican lo que estos presuntos “demócratas” piensan de las instituciones españolas “Pero cuando Cataluña vive en una situación de profunda anormalidad, con sus líderes encarcelados y exiliados ( se olvida que unos son presuntos delincuentes acusados de gravísimos delitos y el otro, el señor Puigdemont, un fugado de la Justicia en busca y captura) y con algunos de ellos en plena huelga de hambre, la normalidad que se busca es muy tramposa”. Así resulta patético, que quienes son los que buscan sacarlos del apuro, aunque por motivos de propia conveniencia,los que les ríen “las gracias” y les perdonan todos sus desafíos, los socialistas de Sánchez, para estos radicales se hayan convertido en provocadores por celebrar un consejo de ministros en tierras catalanas, concretamente en Barcelona. Esta es, señores, la demostración de la clase de personajes que forman parte de toda esta plebe antidemocrática de la que, la propia Pilar Rahola forma parte, unos fanáticos que son incapaces de salirse del guion independentista en el que se han obcecado, lejos de cualquier raciocinio, argumentación razonable o ejercicio de sensatez, que les permitiera afrontar el problema de Cataluña desde la óptica de la conveniencia de todos los catalanes y no desde esta perspectiva derrotista, de odio, revanchista e intolerante, que no puede conducirlos más que a la autodestrucción de todo aquello que, precisamente, ha sido fruto de su propio trabajo e iniciativa.

En todo caso, se ha llegado a un punto en el tema de la rebelión catalana, en el que no basta, como parece que el Gobierno viene considerando, con acabar de alguna manera con este fuego que amenaza la unidad de España, sino que es preciso tener en cuenta que, en el territorio nacional, existen otras autonomías que siguen muy atentamente este proceso promovido por los catalanes sin que, como en el caso del soberanismo de Cataluña, se hayan mostrado beligerantes para demostrar,ante el Estado, una postura radical, sino más bien se han limitado a apoyar sin comprometerse demasiado, la iniciativa de los políticos catalanes pero, eso sí, ya se han apresurado a advertir que no van a consentir, de ninguna manera, que lo que pudieran sacar de este contencioso los catalanes lo van a pedir, sin ceder ni un céntimo, para su propia autonomía, fueran cuales fueran los posibles beneficios que, después de este proceso disgregativo, pudieran obtener los separatistas. El País Vasco, seguramente Galicia, con toda seguridad Baleares y también la comunidad valenciana están esperando los resultados de este endemoniado y mal conducido asunto del soberanismo catalán.

Y es que, por mucho que este gobierno marioneta que se dedica a despilfarrar el dinero del Tesoro de la nación y, para cuando se acabe, endeudándose o friendo al pueblo a impuestos ( nadie piense que sólo van a ser los millonarios quienes van a pagar los aumentos de impuestos, algo que no ha sucedido nunca porque, aún en el caso más extremo de presión fiscal, siempre les queda el recurso de abandonar España en busca de un lugar en el que les traten mejor) porque, señores, la experiencia de una persona con suficientes años para haber conocido a diversos gobiernos y situaciones críticas por los que ha pasado España, es que los que siempre acaban pagando los proyectos gubernamentales que, aparentemente, se llevan a cabo para beneficiar a los desvalidos, a los pensionistas, a los enfermos o a los discapacitados, siempre suelen acabar de la misma forma: las clases medias, las que cobran salarios y están controladas más directamente por el Estado ( en este caso podemos decir que la Hacienda Pública está dotada de tanto poder como para que nadie, y menos un simple empleado o un profesional, se atreva a mover un dedo para evitar que, el peso de la Inquisición impositiva caiga sobre él) a diferencia de los grandes grupos empresariales, los lobbies especulativos, los potentes sectores de la digitalización, las mafias económicas etc. todos ellos dotados de expertos y sistemas que les permiten esquivar al fisco o, al menos, evitar que se cebe sobre ellos, como sucede con los simples ciudadanos de a pie.

Y es que parece que, la disyuntiva, es muy simple: si, como entiende el Gobierno del señor Sánchez, se opta por pretender comprar los votos de los funcionarios, los pensionistas, las empresas públicas o, incluso, de los militares ( de pronto objeto de grandes inversiones destinadas a defensa) sólo existen dos medios de conseguir los fondos para ello, o bien seguir endeudándose más ( algo sobre lo que la UE ya nos ha advertido debido a la elevada Deuda Pública que tenemos) o bien aumentando los impuestos a los ciudadanos; porque, lo que sería más lógico consistiría en recortar los 2´7 millones de funcionarios que van a salir beneficiados con el 2’5% deincremento de sus retribuciones ( sería muy ilustrativo conocer, con certeza, el impacto que va a tener en la economía nacional todos estos aumentos, concesiones, dotaciones que nadie sabe de dónde van a salir, mientras los ministros, sin saber lo que van a durar en el gobierno, con lo que piensan recaudar siguen comprando los votos de aquellos infelices que no saben que, si les dan 100 euros en aumentos de beneficios sociales, sean de la clase que sean, les van a retener 120 euros por medio de los aumentos de los impuestos que van a tener que pagar).

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, denunciamos, una vez más, el gran engaño que se oculta detrás de esta apariencia de un Gobierno que se preocupa del bienestar de sus ciudadanos, sin advertir que cuando las circunstancias no lo permiten, el acudir a semejantes procedimientos no conduce a otra cosa que, más bien pronto que tarde,la realidad se vaya a imponer y las leyes económicas vayan a caer implacables sobre nuestra economía. Posiblemente no tardaremos en darnos cuenta del alto precio que vamos a tener que pagar debido a este dislate que vienen cometiendo quienes nos gobiernan, que no dudan a posponer los intereses del pueblo español a sus objetivos particulares.