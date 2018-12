Privateaser reinventa la organización de eventos para empresas Con Privateaser es posible controlar durante todo el proceso el presupuesto de la celebración de la empresa Redacción Siglo XXI

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 20:48 h (CET) Todo evento organizado por una empresa precisa de un espacio con unas características que se adapten exactamente a las necesidades del acto. Tamaño, iluminación, mesas, cóctel... cada detalle cuenta y es importante realizar una búsqueda a fondo de los locales que pueden encajar en el evento que se lleva a cabo. No es lo mismo organizar una fiesta de empresa que preparar un semanario, y por eso la tarea de escoger el espacio adecuado era realmente complicada.

Por ello privateaser, la empresa europea líder en el mercado de eventos para empresa, ha creado un sistema para que la gestión de costes y la organización de todo el evento esté bajo control desde el momento en que se plantea. La propuesta llega a España gracias a la entrada de 10 millones de euros en la compañía. Fondos con los que esta plataforma consolidada en los principales países de nuestro continente quiere continuar su expansión en Madrid y Barcelona.

La nueva herramienta de reserva gratuita de Privateaser ofrece un servicio personalizado a las empresas, que de manera gratuita pueden hacer una completa búsqueda para fijar una relación B2B y construir el evento privado y profesional que necesiten. Se trata de un servicio para empresas que ya funciona con éxito en París y Burdeos entre otras grandes ciudades, y que se basa en simplificar las búsquedas en una sola plataforma pudiendo hacer un seguimiento personalizado de la reserva.

Con apenas unos clics es posible filtrar para localizar de un solo vistazo únicamente los espacios que cuentan que lo que definimos como imprescindible para llevar acabo allí el evento. La plataforma también está disponible para particulares, que pueden realizar búsquedas para cumpleaños o fiestas.

Sin embargo el punto fuerte de Privateaser reside en el Team building, presentándose como la primera empresa en gestión online de eventos de la capital española. Su portal de autogestión ha cautivado ya a grandes empresas que se han convertido en fieles clientes. Amazon, Accenture, L'Oreal, Airbnb, o Uber pueden presumir de contar habitualmente con este sistema de reserva para eventos.

La clave del éxito, controlar el presupuesto Más allá de un sistema de reservas gratuitas, con Privateaser es posible controlar durante todo el proceso el presupuesto de la celebración de la empresa. Además permite ahorrar costes en la reserva, que puede hacerse de forma rápida y sencilla. Así es posible saber desde un principio, en función de los parámetros que se establecen como prioritarios, cuánto va a costar una conferencia o una reunión de equipo en Madrid.

Para ello, una vez el departamento de la empresa que organiza el evento ha decidido todos los detalles y por tanto sabe exactamente todo lo que necesita ese día, es momento de comenzar a la búsqueda, acotando en base a esos detalles. En primer lugar es necesario elegir el tipo de evento que queremos hacer, para que el propio sistema adapte a las búsquedas los espacios disponibles en Madrid.

Sólo con introducir fecha, número de invitados y la zona en la que se quiere que tenga lugar (esto último no es imprescindible fijarlo inicialmente) es momento de ver las prestaciones de cada uno de los resultados para escoger. Todo ello sin necesidad de buscar uno a uno si cada restaurante o local de eventos tiene disponibilidad o capacidad para lo que queremos.

Así, una vez decidida por un espacio, la empresa sólo tiene que cerrar la reserva sin coste adicional, y en apenas unas horas recibirá la confirmación. Hasta que se celebre el evento se podrá realizar una cancelación si es necesario. Por todo ello Privateaser es líder europeo en gestión de eventos, y ahora llega a España para hacer la gestión de eventos mucho más sencilla para las empresas.

