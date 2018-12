La Bendita Agencia lleva a cabo el lanzamiento de Photoprintme! para Mitsubishi Electric Solutions Comunicae

martes, 18 de diciembre de 2018, 16:28 h (CET) Mitsubishi Electric Photo Printing Solutions ha lanzado recientemente al mercado europeo, con el apoyo de La Bendita Agencia como partner estratégico, su nuevo sistema de impresión fotográfico PhotoPrintMe! PhotoPrintMe! es un servicio de impresión de fotos para ser instalado en comercios retail, tanto específicos del sector de la fotografía como de cualquier otro sector. Con PhotoPrintMe! se ofrece la posibilidad de generar negocio adicional al del propio establecimiento, con un producto novedoso con el que rentabilizar las visitas de los clientes habituales o fomentar la entrada de nuevos.

El sistema PhotoPrintMe! consta de dos elementos básicos: la impresora Smart D90 RT, de tamaño compacto y reducido que, gracias a su tecnología de sublimación térmica, permite una impresión de gran velocidad, calidad y en diferentes tamaños y acabados; y un catálogo online personalizado y asociado directamente al propio comercio, accesible para el usuario mediante el escaneo de un QR. En este catálogo se ofrecen múltiples productos de impresión: fotografías, tarjetas de felicitación, calendarios, puntos de libro, etc., todo ello de forma fácil y sencilla desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Una vez adquirido el producto PhotoPrintMe!, el comercio recibe el equipo junto con material publicitario diseñado y personalizado para el punto de venta. Teniendo en cuenta que no todos los comercios retail son iguales, se pone a su disposición un amplio abanico de piezas, tamaños y formatos con el objetivo de llamar la atención del usuario y explicar el funcionamiento del servicio.

La Bendita Agencia ha sido la responsable de crear la imagen gráfica de PhotoPrintMe!, tanto del logotipo del producto como del diseño de los materiales de comunicación para toda Europa, incluyendo herramientas de venta para el equipo comercial, diseño del front end del catálogo online, creación de todos los materiales para el punto de venta, así como del diseño de la página Web y un audiovisual explicativo, todo ello adaptado y personalizado a más de 10 idiomas.

El año pasado en el mundo se hicieron casi 2 trillones de fotografías, casi el 90% desde un dispositivo móvil. Mitsubishi Electric Photo Printing Solutions con la colaboración de La Bendita Agencia, pretende con este lanzamiento hacer accesible la impresión de estos recuerdos de forma fácil y sencilla.

