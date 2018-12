Circo, música y arte: planes para niños esta Navidad

entradas.com presenta los mejores planes con niños para estas navidades como alternativa a los regalos de siempre La llegada de la Navidad es, sin duda, una de las fechas más esperadas para los más pequeños. Papá Noel y los Reyes Magos traen multitud de regalos y juegos nuevos, pero muchas las personas olvidan que la mayor ilusión de un niño es compartir momentos únicos con la familia. Por ello, entradas.com propone para estas navidades regalar circo, música y magia para los más pequeños de la casa a través de los espectáculos de mayor éxito de este año. Los mejores planes para disfrutar en familia: los niños no solo lo pasarán en grande, sino que además, aprenderán valores como el amor y la amistad y desarrollarán toda su imaginación.

Circlassica, circo y emoción en estado puro

De la mano de Emilio Aragón, Productores de Sonrisas ha querido rendir homenaje con Circlassica a todos esos artistas que un día se atrevieron a soñar. Un show, donde funambulistas, trapecistas y malabaristas, con su orquesta en directo trasladarán a mayores y pequeños al mágico mundo de Nim y Margot, 'el circo'.

Banksy: para los niños más ‘arty’

Si hay un artista perfecto para iniciar a los pequeños de la casa en el mundo del arte, ese es Banksy. Del 6 de diciembre al 10 de marzo tendrá lugar en IFEMA BANKSY: Genius or Vandal?, la primera gran muestra sobre el iconoclasta artista británico que ha revolucionado el arte contemporáneo y cuya identidad sigue siendo una incógnita. Esta muestra no aprobada por el artista acerca al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años, a través de 70 creaciones. Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie 'Niña con globo', que no dejarán indiferentes a niños y padres.

Enseñar historia de la música sin parar de bailar

El Rock suena en Familia es un espectáculo musical que Happening ha creado y dirige con éxito. Didáctico y teatralizado con el que padres y madres disfrutan en compañía de sus hijos de la historia del rock, desde sus orígenes hasta nuestros días. Una experiencia inolvidable que se podrá disfrutar en directo. A lo largo del espectáculo, aparecen totalmente caracterizados personajes como Elvis Presley, Paul McCartney o Angus Young (AC/DC) para cantar y contar en primera persona sus aportaciones a la música y la cultura.

Los favoritos de los más pequeños

Para los más pequeños de la casa, estas navidades hay en cartel dos espectáculos especialmente pensados para ellos. En primer lugar Peppa Pig desembarca del 26 al 29 de diciembre en Torrejón de Ardoz en un espectacular escenario donde se darán cita los principales personajes de la famosa serie de animación. Por otra parte, las canciones de Cantajuego, se podrán escuchar en Madrid, Barcelona y Vitoria dentro de su gira ‘Y tengo derecho a jugar'. Se trata de la nueva propuesta de este exitoso grupo que lleva más de 10 años girando ininterrumpidamente por España convocando a toda la familia para cantar, bailar y participar al ritmo de sus pegadizas canciones.

Un clásico que no puede faltar en Navidad

Unas navidades no estarían completas sin el ya tradicional cuento navideño: A Christmas Carol. Ambientada en Londres durante la época victoriana, donde los privilegiados prosperaban en sus lujosos salones mientras que los pobres luchaban por sobrevivir, ‘Un Cuento de Navidad’ habla a todas las edades, mientras desgrana la historia del cínico Ebenezer Scrooge. Una historia para enseñar a los niños la importancia de compartir y ser una buena persona… sobre todo en Navidad.