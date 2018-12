Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales (FEPED) gana 100 miembros nuevos al mes Comunicae

martes, 18 de diciembre de 2018, 16:44 h (CET) FEPED (http://feped.org) crece de forma exponencial debido a su propuesta innovadora donde las personas y las empresas son el eje vertebrador del proyecto, donde se buscan crear sinergias, resolver problemas y sobre todo crear nuevas oportunidades con el fin de hacer crecer el volumen de negocio de las empresas El Foro de emprendedores y profesionales en las economías digitales (FEPED) es un Think Tank que ha nacido para influir en la sociedad, en la economía y en el mundo empresarial. Se trata de un centro de pensamiento transversal en el que están representadas todas las inquietudes de emprendedores, empresarios y pymes.

FEPED (http://feped.org) crece de forma exponencial debido a su propuesta innovadora donde las personas y las empresas son el eje vertebrador del proyecto, donde se buscan crear sinergias, resolver problemas y sobre todo crear nuevas oportunidades con el fin de hacer crecer el volumen de negocio de las empresas.

"Trabajamos al lado de las empresas, emprendedores y profesionales ayudando a innovar en sus modelos de negocio y orientando al mercado con un objetivo común Crecer juntos",según indica su presidente Santiago Vitola.

En FEPED organizan su I Evento Anual el día 21 de Marzo de 2019, toda la información en https://www.feped.org/evento-anual-feped/

Club privado y asequible. Es el binomio con el que se identifica

El Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales es mucho más que un club privado.

FEPED (Foro de emprendedores y profesionales en las economías digitales) es un Think Tank (tanque de ideas) en el que un grupo de emprendedores y profesionales debaten sobre ideas y temas transversales tales como economía, emprendimiento, ciencia, tecnología, smart citys, ruptura del techo de cristal que impide a las mujeres crecer profesionalmente en grandes empresas, conciliación entre la vida persona, familiar y profesional.

Su fundador ha creado una red formada por las nuevas generaciones de emprendedores, profesionales y empresarios que tienen ganas de sumar esfuerzos y capital humano para crecer juntos generando nuevas oportunidades que hagan crecer el volumen de negocio de las empresas integrantes.

En palabras de su presidente Santiago Vitola “En FEPED estamos preocupados por la digitalización de las empresas, las nuevas tecnologías, la empleabilidad y el techo de cristal que impide a las mujeres ocupar puestos directivos en grandes corporaciones.”

En FEPED se está generando una red de reconocidos profesionales en España en la que colaboran destacadamente Ángel Calvo Mañas (Director de la publicación Eventos y Networking), Patricia Llaque Gálvez (Digital Transformation & Talent Manager de B&Tmeetings y de OnWell), Julián Rueda (Gerente de CowUp Coworking Majadahonda) Sergio García (Consultor estratégico de empresas), Silvia Pérez (Experta en Marketing y Redes Sociales), Gabriel Santos (Consultor financiero).

FEPED apuesta por el progreso y la digitalización

Apuestan fuertemente por la digitalización de las empresas, la ciencia y la tecnología, la igualdad entre hombres y mujeres así como la conciliación entre la vida personal y profesional sin perder el foco en generar nuevas oportunidades de negocio.

Se reunen por lo menos una vez al mes y hablan sobre ciencia, tecnología, robótica, el impacto de las nuevas tecnologías y las innovaciones científicas sobre el futuro de los trabajos, emprendimiento, economía, conciliación, igualdad, o las consecuencias que tienen las normas regulatorias sobre la economía y muchos temas de interés de los empresarios, emprendedores y Pymes.

El efecto Viral de FEPED

La gente acude a sus amigos para pedir consejo antes de comprar algo, se hacen recomendaciones, se asesoran mutuamente y entre ellos existe un efecto viral con el que antes una marca no podía sino soñar. Se ha entrado en la era de la “compra” social, las recomendaciones, el boca oreja.

FEPED se ha convertido en una fuente de oportunidades para generar nuevos contactos con los que encontrar sinergias y hacer negocios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AirHelp recuerda: Todo lo que se debe saber antes de iniciar un viaje de negocios Storyous ofrece las claves para que triunfe un negocio de hostelería La Administración de Lotería de Arenal 16, abierta 24 horas para el Sorteo de Navidad WashTec empezará el 2019 en la feria AutoZum en Salzburgo Circo, música y arte: planes para niños esta Navidad