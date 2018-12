La Administración de Lotería de Arenal 16, abierta 24 horas para el Sorteo de Navidad Comunicae

martes, 18 de diciembre de 2018, 16:47 h (CET) El próximo sábado 22 se celebra el sorteo extraordinario de Navidad y este año volverá a hacer millonarios a algunas de las miles de personas que cada año viven con ilusión el sorteo más importante del año Los que todavía no hayan comprado su décimo tienen muy poco tiempo para acercarse a una Administración y adquirir su número; por ello, ya es habitual ver largas colas de rezagados que invierten horas esperando su turno para poder dormir tranquilos la noche del sorteo sabiendo que su número está en el bombo y pueden ser agraciados con los cuatro millones de euros del Gordo.

Teniendo en cuenta este problema, agravado además por las bajas temperaturas en la capital de España, la Administración de Lotería de la calle Arenal 16 de Madrid (a escasos metros de la Puerta del Sol), ha decidido solidarizarse con los compradores de última hora y abrirá sus puertas toda la noche del jueves al viernes de esta semana. De esta forma, las compradoras y compradores remolones podrán ahorrarse las colas diurnas y acercarse a esta Administración a comprar cómodamente sus décimos.

El horario de El Elefante Blanco de Arenal (así se denomina esta Administración, por eso de que los paquidermos de trompa erguida atraen la buena suerte) irá desde las 9h del miércoles a las 22h del viernes (49 horas non-stop) y desde sus tres puestos de venta esperan poder atender de forma fluida a los miles de jugadores que cada año esperan al último momento para soñar con ser millonarios.

Esta Administración se hizo famosa hace unos días debido a la celebración anticipada del Gordo de Navidad. Fue el pasado 5 de diciembre cuando las inmediaciones de la calle Arenal 16 se llenaron de confeti, cava, polvorones y de decenas de personas festejando la suerte de haber recibido el Gordo de Navidad de forma anticipada. Por desgracia para algunos, los premios no eran reales ya que se trataba de un ensayo general de la verdadera celebración que se producirá el sábado 22 (si el Elefante Blanco hace su cometido).

