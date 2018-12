Pablo Laso: "El año pasado tuvimos una gran 'guerra' deportiva con Panathinaikos" Tras perder en Lugo de una forma un tanto sorpresiva, ahora buscarán seguir en la buena línea en la Euroliga ante el 'PAO' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 00:06 h (CET) El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, pidió estar "muy preparados" para la dureza del tramo de temporada, con cinco partidos en diez días, el segundo de ellos ante un Panathinaikos con el que el año pasado vivieron "una gran 'guerra' deportiva" en los 'playoffs'.



"El equipo está bien. Sabíamos que desde el partido del Barcelona íbamos a tener cinco partidos en diez días y que iba a ser una semana difícil con partidos de exigencia y contra rivales de alto nivel. Vamos a tener que estar muy preparados", señaló Laso este martes ante los medios en declaraciones recogidas por los medios oficiales del club.



Tras perder en Lugo de una forma un tanto sorpresiva, ahora buscarán seguir en la buena línea en la Euroliga ante el 'PAO'. "Es un equipo contra el que el año pasado tuvimos una gran 'guerra' deportiva en la cancha. Aspiramos a hacer un buen partido y ganarlo delante de nuestra gente, que siempre nos apoya mucho y que la vamos a necesitar", indicó.



El técnico madridista se centró en la figura de Nick Calathes, "sobre el que gira el juego" de los de Xavi Pascual. "Es muy bueno en campo abierto, que hace crecer mucho a sus compañeros, pasa muy bien y es buen defensor", analizó al base.



"Es un equipo que anota mucho en contraataque y ha mejorado en anotación exterior con Langford y Lojeski, mientras que por dentro mantienen esa sensación de equipo muy atlético, versátil, con Gist, Lasme y Thomas, y un entrenador por el que tenemos mucho respeto y que sabe manejar bien el partido. Necesitamos parar su velocidad y sus primeros segundos con lo que nuestro balance defensivo debe ser organizado y saber sus puntos débiles", añadió Laso.



Finalmente, sobre su plantilla, el exjugador recalcó que Facundo Campazzo, baja en Lugo "está más o menos bien". "Fue una pequeña cosa que tuvo el sábado y no pudo viajar a Lugo y hoy martes se ha entrenado un poco", apuntó del argentino, mientras que también espera poder contar con Felipe Reyes, que sufrió "un golpe en la cabeza".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Décima seguida para el Betis EPlus (99-68) Los béticos vencen claramente al Canoe, consiguen su décimo triunfo consecutivo y se afianzan en el liderato de la LEB Oro El 'Granca' se da su primer homenaje en Euroliga Los de Víctor García se acercan al 'Top 8' con una gran victoria sobre Buducnost afeada en el último cuarto El Real Madrid vapulea al Barcelona (92-65) Hacía 18 días que el Barcelona había doblegado al Real Madrid en Liga Endesa (86-69) Juancho cae en el duelo frustrado de los Hernangómez y Marc Gasol se impone a Mirotic Marc Gasol y Memphis Grizzlies se impusieron a los New Orleans Pelicans de Nikola Mirotic Octava seguida del rodillo verdiblanco (85-64) El Betis Energía Plus apaliza por asfixia y por amplitud de rotación a un Melilla un poco disminuido, y pone una pica más de cara al ascenso