Valiosa victoria a domicilio del CD Sigüenza en Usanos

Los de Chema Mayor vencieron ayer por 1-3 al Usanos, con un doblete de Quique Navarro que le sirve para conquistar la primera plaza en la tabla de goleadores del grupo. La victoria mantiene al equipo en cuarta posición, ya con los mismos partidos que predecesores, a sólo 5 puntos del líder, el Balona Conquense El CD Sigüenza logró ayer una valiosa victoria a domicilio frente al CD Usanos, por 1-3, en el municipal de la localidad campiñera. En una liga loca, en la que la igualdad es la nota dominante, los de Chema Mayor llegaban a Usanos concienciados de que debían correr y luchar como en todos los partidos para ganar a los locales. Además, lo hacían con el acicate de haber dejado escapar dos puntos en partido aplazado contra el Guadalajara C jugado la semana pasada y terminado con el resultado final de 3-3.



Tradicionalmente, Usanos siempre ha sido un rival difícil de batir para los seguntinos. Y así lo fue también ayer, pese a los cambios que ha sufrido el equipo y a estar esta temporada en la parte baja de la tabla. Los locales sabían bien lo que tenían que hacer para puntuar en su campo de tierra, que presentaba algunas dificultades extras por la lluvia caída en estos días.



Los visitantes no cometieron errores en el inicio del choque. Estuvieron intensos, y, pese a que no dominaron con claridad la posesión y a que les costaba trenzar su juego, no concedieron ocasiones, solventando bien los balones largos que llegaban de campo contrario, muy atentos a las segundas jugadas y peleando con energía los balones divididos.



Siendo sencillos en el juego, y buscando a Quique Navarro, que sigue en estado de gracia, el Sigüenza encontró la tranquilidad que necesitaba para encarrilar el partido. En el minuto 24, la medular seguntina le filtraba un excelente sobre el costado derecho del ataque. El nueve aprovechó su ventaja, y marcó, cruzando el balón al palo contrario y superando la salida del portero. El Usanos endureció el partido, y los seguntinos cayeron en la provocación. En el último tramo de la primera mitad, el juego fue bronco y deslucido, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos.



En el vestuario, Mayor aleccionó a los suyos insistiendo en que dejaran atrás la palabrería y se centraran en mejorar todas las facetas del juego para no verse abocados a la lotería de los últimos minutos fuera de casa con un resultado ajustado.



Y así fue. Los cambios aportaron frescura, y los seguntinos se hicieron con la manija del partido. De nuevo Quique marcaba en el 51', en el que fue un gol psicológico que bajó los brazos del Usanos. David Santiago rubricó en el 66´ el mejor juego de los seguntinos, haciendo el 0-3 que parecía sentenciar el choque. El CD Sigüenza llegaba con facilidad, dominaba y pudo golear. Alexandru Tudora debutó con el primer equipo en el 60´, y su ímpetu mejoró al equipo. Se trata de un chaval proveniente de las categorías inferiores del club, “está con nosotros de que era benjamín”, dice Chema Mayor, lo que siempre es un orgullo para el equipo.



Sin embargo, la relajación hizo que el CD Sigüenza encajara el 1-3 en un fallo defensivo. Daniel Muñoz convirtió un balón largo, a la espalda de la defensa, en la esperanza de remontada de su equipo. La grada empujó lo suyo, y los seguntinos lo pasaron mal unos minutos. El míster, desde la banda, templó los nervios, y el marcador ya no se movió hasta el pitido final. La victoria mantiene al equipo en cuarta posición, ya con los mismos partidos que predecesores, a sólo 5 puntos del líder, el Balona Conquense.

El juvenil del CD Sigüenza se impuso en La Salceda al Dínamo Guadalajara en casa por 2-1, volviendo así a la senda de la victoria. Los chavales son cuartos, pero a sólo dos puntos del líder.



