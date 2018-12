Player 8, un medio creado por gamers para gamers Comunicae

martes, 18 de diciembre de 2018, 11:16 h (CET) Ha nacido un emprendimiento periodístico digital hispanohablante centrado en las noticias, reportajes y reviews videojuegos, tecnología, deportes, cine y televisión. Su apuesta es por el contenido de calidad, evitando el clickbait, y para ello realizan una invitación abierta a quienes deseen sumarse como redactores A medida que la industria del entretenimiento va creciendo, las necesidades de información se van poniendo cada vez más sofisticadas. Es en este ambiente que nace Player 8, un medio digital creado por gamers para gamers, que apunta a darle una vuelta diferente a las noticias sobre videojuegos, deportes, tecnología, cine y televisión.

“En Player 8, encontrarás tus clásicas notas informativas, pero también mucho contenido crítico. Queremos evitar a toda costa caer en titulares clickbait que hagan sentir engañada a nuestra audiencia y nos esforzamos porque cada artículo de nuestra web sea un trabajo elaborado y con conocimiento profundo del tema”, explica Joshua Mattassi, socio fundador de Player 8.

La premisa del medio es reconocer e integrar las diferentes voces y experiencias que la industria del entretenimiento entrega. Es por esto que Player 8 ha incorporado redactores hispanohablantes de diferentes partes de mundo –con especial énfasis en España, Mexico y Chile­–, quienes aportan diversidad en contenido y narrativa con el objeto de experimentar diferentes maneras de interactuar con su audiencia.

A su vez, las puertas de Player 8 están siempre abiertas a quienes deseen integrar el equipo, aunque no posean estudios previos en comunicación. “Valoramos el entusiasmo y la visión del redactor por sobre todo. Si vemos que puede ser un aporte a diversificar aún más el contenido, los periodistas del equipo le ayudaremos en los aspectos que debe mejorar para que encuentre su propia voz en el medio”, agrega Mattassi.

La tarea no es sencilla porque“la audiencia del entretenimiento es la más sofisticada en la manera en que consume información. Son muy digitales y esperan siempre la mejor experiencia desde el punto de vista tecnológico, quieren webs amigables y ver muchos vídeos”, concluye el socio fundador del medio.

La partida ha comenzado para el equipo de Player 8, un emprendimiento periodístico digital que poco a poco espera aumentar niveles. "¿Estás dispuesto a darle al play y sumarte a esta nueva experiencia?" Apuntarse en https://player8.org/

Acerca de Player 8

Player 8 es un medio digital centrado en las noticias, reportajes y reviews sobre videojuegos, deportes, tecnología, cine y televisión. Fundado en 2018, su premisa es reconocer la gran variedad de intereses que rodean este ámbito del entretenimiento, fomentando la diversidad y el descubrimiento de nuevas formas de entretenimiento en la gran industria creativa de la época.

"¡Bienvenid@s gamers! Somos un medio digital a tu media". Darle al play en https://player8.org/

