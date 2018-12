Hombre Actual inicia su expansión en franquicia Comunicae

martes, 18 de diciembre de 2018, 12:17 h (CET) La peluquería y barbería de referencia Hombre Actual pone al alcance de nuevos emprendedores su formato en franquicia Hombre Actual, concepto referente en el ámbito de peluquería masculina inicia su expansión en España, confiando este proceso en la consultora Tormo Franquicias Consulting, para desarrollar y planificar las estrategias de crecimiento en esta etapa tan importante para el desarrollo de la marca.

Hombre Actual es un espacio exclusivo, destinado al cuidado personal de la imagen del hombre, ofreciendo servicios de Peluquería, Barbería, Estética, Cosmética y Accesorios. La marca cuenta actualmente con dos establecimientos en Madrid y un bagaje de más de 20 años de experiencia en el sector.

Sus innovadores espacios cuentan con una amplia gama de servicios para el hombre que permiten al franquiciado abrir diferentes líneas de negocio. Algunos de éstos son los siguientes: Servicios de Peluquería y Barbería (cortes de pelo, afeitados, arreglos de barba, lavado y peinado, color, mechas, tratamientos anticaída, etc.). Servicios de Estética (higiene facial, tratamientos faciales varios: antiacné, antifatiga, revitalizantes, depilación con cera, manicura, pedicura, masajes, etc.), y venta de productos relacionados.

Sus locales destacan por tener una imagen minimalista, por ofrecer gran comodidad al cliente y por estar equipados con lo último en tecnología de vanguardia dentro del sector.

La enseña da un servicio de alta calidad y presenta un concepto que escapa de la imagen de centros unisex y peluquerías low cost. También cuenta con un Programa de Fidelización de Clientes donde a través de una Intranet el franquiciador podrá realizar todo tipo de acciones automatizadas para trabajar tanto la captación de nuevos clientes, como conservar los que tiene.

Siendo fieles a la marca y como su propio nombre indica, Hombre Actual tiene una conexión implícita con los nuevos tiempos habiendo hecho sus deberes en la plataforma digital con un excepcional posicionamiento SEM y SEO, cuentan con una más que extraordinaria Web, Tienda online, Redes Sociales, Programa de Puntos y Fidelización de Clientes, campañas continúas de Marketing Digital, Merchandising, Publicidad, etc.

Además, Hombre Actual aporta al inversor acuerdos preferenciales con las principales marcas del sector. El inversor podrá acceder a unas condiciones de compra muy atractivas que incrementan el margen económico del mismo.

Según palabras de uno de sus fundadores, Alfredo Rodríguez: “Partimos de unos principios y valores que en esta sociedad estamos perdiendo y en nuestra profesión estamos necesitando recuperar. Para conseguirlo, nos apoyamos a través de una filosofía de calidad, servicio y precio donde nuestra máxima es el cuidado y respeto minucioso de la profesión y profesionales, para el beneficio de nuestros clientes finales. Por consiguiente, nos alejamos de forma rotunda del mercado del Low Cost, dirigiéndonos en exclusiva a un cliente que prime la calidad de nuestros servicios a un precio razonable”.

Franquicia Hombre Actual

Gracias al éxito cosechado durante su dilatada experiencia, Hombre Actual ofrece un know-how de más de 20 años de experiencia para todos aquellos peluqueros o emprendedores que quieran apostar por un negocio rentable, testado y seguro.

La Central de Hombre Actual ayuda y presta soporte al franquiciado en todo el proceso, desde la búsqueda y ubicación del local, el montaje y diseño del mismo, un amplio programa formativo para el emprendedor y su equipo y el acompañamiento durante toda la marcha del negocio.

Actualmente el precio por montar una tienda propia de Hombre Actual está desde sólo 40.000 euros, dependiendo del estado del local. La enseña, con el objeto de facilitar el arranque de la misma, no cobrará canon de entrada a los primeros cinco franquiciados; situándose como una de las marcas con mayor expectativa en el mercado actual de franquicias de peluquería masculina.

Para más información se puede contactar con su departamento de expansión: Borja Sánchez (Departamento de Expansión de Hombre Actual) 911 592 558. bsanchez@gmail.com.

