Clínica Lucq: centro especializado en la atención y cuidado del pie diabético

martes, 18 de diciembre de 2018, 14:43 h (CET) El centro médico de angiología y cirugía vascular, Clínica Lucq, tiene la solución a los problemas derivados del temido pie diabético Se calcula que la diabetes afecta a unos 422 millones de personas en el mundo o, lo que es lo mismo, a 1 de cada 11 personas. Estas alarmantes cifras aumentan cada año, provocando millones de muertes y otras consecuencias como la ceguera o la insuficiencia renal.

En total, existen tres tipos de diabetes: diabetes tipo 1 o de inicio de infancia, cuando el cuerpo no produce suficiente insulina; diabetes tipo 2 o de inicio de edad adulta, cuando el cuerpo produce insulina pero no la utiliza apropiadamente; diabetes gestional, como una condición temporal durante el embarazo.

Además de las consecuencias mencionadas, la diabetes puede dar lugar a la aparición de lesiones y úlceras en el 25 % de los pacientes. La explicación se encuentra en la afectación de la enfermedad sobre vasos, nervios y tejido epitelial. “No olvidemos que estos pacientes tendrán un elevado riesgo de infección”, explican desde la clínica sevillana, Lucq.

Cuando se habla de pie diabético se hace referencia a una complicación recurrente de la diabetes, que se caracteriza por lesiones y úlceras en la zona de los pies, provocadas por la neuropatía periférica (alteración de los nervios periféricos) y los problemas circulatorios de los miembros inferiores.

En Clínica Lucq, clínica de angiología y cirugía vascular, son especialistas en el tratamiento de úlceras de cualquier tipo y gravedad. “En el pie diabético es primordial la prevención, enseñando al paciente a realizar su propia inspección. En caso de detectar enrojecimiento, durezas, hematomas y ampollas, acude rápidamente a un centro especializado”.

Además, existen una serie de consejos básicos (para diabéticos) como lavar los pies con jabón neutro y secarlos con cuidado, lubricarlos con aceite, cortar las uñas con regularidad o evitar zapatos incómodos y andar completamente descalzos.

Si el pie diabético ya se ha manifestado en el organismo, el equipo médico de Lucq realizará un diagnóstico previo para valorar el tipo de úlceras al que se enfrenta, poniendo en marcha un protocolo para garantizar su cicatrización. En el caso de úlceras resistentes, podría recomendarse el tratamiento quirúrgico.

Es posible contactar con la clínica en el 954 22 35 36.

