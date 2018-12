AleaSoft: La producción fotovoltaica tiene un gran futuro en el mercado eléctrico italiano Comunicae

martes, 18 de diciembre de 2018, 15:01 h (CET) AleaSoft analiza el comportamiento del sistema eléctrico italiano IPEX durante el 2018 y la influencia del precio de los combustibles y el CO2. Italia, que actualmente cubre gran parte de su demanda con producción térmica, y que cuenta con un elevado recurso solar, tiene un gran potencial para el desarrollo de la producción fotovoltaica El precio PUN del mercado eléctrico de Italia IPEX ha aumentado hasta noviembre de este año 8,01 €/MWh respecto a la media de los primeros once meses del 2017. Según el análisis realizado por AleaSoft este aumento del precio ha sido provocado por el aumento del precio de los combustibles y de los derechos de emisiones de CO2, que afecta especialmente a Italia donde un alto porcentaje de la demanda se cubre con producción térmica. En los primeros once meses del 2018 el mercado italiano se ha posicionado como el segundo de mayor precio entre los principales mercados europeos por detrás del mercado británico N2EX.

En el mercado IPEX se han registrado subidas interanuales en todos los meses de este año, excepto en enero, puesto que en enero de 2017 el mercado italiano estuvo afectado por las paradas nucleares francesas. El precio PUN medio de cada mes de 2018, con la excepción de enero, ha sido más alto que el precio medio de los últimos cinco años para el mes correspondiente.

En el 2018 la zona geográfica con el precio más alto ha sido Sicilia.

Hasta noviembre de este año, la demanda eléctrica de Italia había aumentado 2,2% respecto a los mismos meses de 2017. En el primer trimestre del año la temperatura media de Italia fue similar a la del primer trimestre de 2017 y en el resto del año ha sido ligeramente más alta que la del año anterior.

Según ha analizado AleaSoft, aunque la producción térmica en 2018 ha disminuido 5,5% respecto a 2017 si se analizan los once primeros meses del año, en ese período un 55,9% de la demanda fue cubierta con este tipo de tecnologías. Durante los once primeros meses del año la producción eléctrica usando gas ha sido la más alta, cubriendo un 24,5% de la demanda, seguida de la producción con otras tecnologías térmicas, con un 20,4% de cuota, mientras que la producción con carbón ocupa el cuarto lugar con un 9,3% de cuota.

Por otro lado, la producción con tecnologías renovables ha crecido un 13,4% hasta noviembre de 2018 respecto al mismo período del año 2017. Este aumento se debe fundamentalmente a que la producción hidroeléctrica aumentó un 34,4% durante ese período, posicionándose como la tercera tecnología de mayor producción en Italia durante los primeros once meses del año. En el período analizado la producción eólica aumentó 1,1% y la producción solar disminuyó 9,3% respecto al mismo período del 2017.

El hecho de que la demanda de Italia se cubra en un alto porcentaje con producción térmica hace que el precio del mercado eléctrico italiano esté muy influenciado por el precio de los combustibles y de los derechos de emisiones de CO2, y esto es lo que ha sucedido este año en que se ha producido un aumento generalizado de los mismos. Si se compara el precio medio de los combustibles y de los derechos de emisiones de CO2 en los primeros once meses de 2018, con el precio medio del año 2017, se encuentran los siguientes datos: el Brent ha subido 18,06 $/bbl, el gas, 5,35 €/MWh, el carbón, 8,95 $/t y el CO2, 9,45 €/t.

Italia es un importador neto de electricidad desde otros países. En los primeros once meses de 2018 el saldo de los intercambios internacionales significó un 14,8% de la demanda de electricidad, según los datos analizados por AleaSoft.

Sistema eléctrico de Italia

GME (Gestore dei Mercati Energetici) es el operador de mercado eléctrico de Italia. Además opera los mercados de gas y medioambientales. IPEX (Italian Power Exchange) es el mercado mayorista de electricidad de Italia. Relacionado con electricidad, GME opera:

El mercado diario MGP (Mercato del giorno prima) que alberga la mayor parte de las transacciones de compra y venta de electricidad.

El mercado intradiario MI (Mercato infragiornaliero) que consta de siete sesiones. Los mercados intradiarios permiten a los participantes del mercado modificar los programas definidos en el mercado diario mediante el envío de ofertas de venta o compra adicionales.

El mercado para la negociación continua de productos diarios MPEG (Mercato dei prodotti giornalieri). En este mercado se comercializan productos diarios con obligación de entrega de energía.

El mercado de futuros de electricidad (Mercato elettrico a termine) en el que se negocian los contratos de electricidad a plazo con obligaciones de entrega y retiro.

Terna es el operador del sistema eléctrico de Italia y es el encargado de las redes de transporte de electricidad en alta tensión a través de todo el país. Terna se encarga del mercado de servicios auxiliares MSD (Mercato del servizio di dispacciamento).

El sistema eléctrico de Italia está dividido en zonas. Una zona es una parte de la red eléctrica donde existen límites físicos para las transferencias de electricidad desde/hacia otras zonas geográficas por motivos de seguridad del sistema. Las zonas se clasifican en zonas geográficas, zonas virtuales nacionales y zonas virtuales extranjeras. Las zonas geográficas representan una parte de la red nacional; actualmente hay seis zonas activas: el norte de Italia (NORD), el centro-norte de Italia (CNOR), el centro-sur de Italia (CSUD), el sur de Italia (SUD), Sicilia (SICI) y Cerdeña (SARD). Las zonas virtuales nacionales representan un conjunto de unidades generadoras conectadas a una parte de la red de transporte, cuya generación máxima exportable al resto de la red es inferior a la generación máxima posible debido a una capacidad de transmisión insuficiente; actualmente son las siguientes: Brindisi (BRNN), Foggia (FOGN), Monfalcone (MFTV), Priolo G. (PRGP) y Rossano (ROSN). Las zonas virtuales extranjeras: son los puntos de interconexión con los países extranjeros vecinos; incluye a Austria, Eslovenia, Córcega, Francia, Grecia, Suiza y Malta.

Las zonas de mercado se conforman por la agregación de zonas geográficas y/o virtuales, de manera que los flujos entre las mismas sean menores a los límites de transmisión notificados por Terna. Esta agregación se define por hora como resultado de la resolución de los mercados diario e intradiario.

Las Macro-Zonas son la agregación de zonas geográficas y/o virtuales definidas para la confección de índices estadísticos de mercado. Una Macro-Zona tiene una frecuencia muy baja de market splitting además de una tendencia similar en los precios de mercado. Desde el 1 de enero de 2009 son las Macro-Zonas son las siguientes: MzNord (incluye las zonas del norte y Monfalcone), MzSicilia (incluye las zonas de Sicilia y Priolo), MzSardegna (incluye la zona de Cerdeña) y MzSud (incluye las zonas restantes).

Mercado diario MGP

En el mercado diario se realiza la negociación de las ofertas de compra y venta de electricidad para cada hora del día siguiente.

El mercado diario MGP es un mercado marginalista en el que el precio y el volumen de contratación en cada hora se establecen a partir del punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Todas las ofertas de venta casadas y las ofertas de compra casadas relacionadas con unidades de bombeo y unidades consumidoras que pertenecen a zonas virtuales extranjeras se valoran al precio de casación de la zona a la que pertenecen. Las ofertas de compra casadas referidas a unidades de consumo pertenecientes a áreas geográficas italianas se valoran al precio único nacional PUN (Prezzo Unico Nazionale). El precio PUN es igual al promedio de los precios de las zonas, ponderado por las cantidades compradas en estas zonas.

Mercado Intradiario MI

En el mercado intradiario se negocian ofertas de compra y venta de electricidad para cada hora del día siguiente, que modifican el programa resultante del mercado diario MGP. El mercado intradiario también es marginalista. A diferencia del mercado diario, todas las ofertas casadas, tanto las de compra como las de venta, se valoran al precio de casación de la zona. El mercado intradiario se desarrolla en siete sesiones: MI1, MI2, MI3, MI4, MI5, MI6 y MI7.

Italia empezará a participar en el mercado intradiario europeo XBID a partir de la segunda puesta en marcha del mismo, que está prevista para 2019, en primavera o inicios del verano.

Garantías de Origen

Las Garantías de Origen (GO) se asignan a productores de electricidad a partir de fuentes renovables que generan e inyectan electricidad en la red cada año. Su objetivo es promover la transparencia en los contratos de venta de energía renovable. En Italia, GSE (Gestore Servici Energetici) es el encargado de emitir las garantías de origen a las plantas que generan electricidad a partir de fuentes renovables.

Los contratos de venta de electricidad renovable a clientes finales deben estar certificados por una cantidad de garantías de origen igual a la cantidad de electricidad vendida como renovable bajo el mismo contrato. Con este fin, cada empresa vendedora deberá obtener una cantidad de garantías de origen igual a la electricidad vendida como renovable. Cada garantía de origen equivale a 1 MWh. Se emiten garantías de origen de las siguientes fuentes de energía renovable: hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica y otros.

Las garantías de origen son certificados negociables que pueden comprarse o venderse en el mercado de garantías de origen M-GO, organizado y gestionado por GME, o a través de contratos bilaterales. Las sesiones del mercado M-GO normalmente se llevan a cabo mensualmente, y utilizan el mecanismo de mercado continuo. Por otra parte, GSE organiza subastas periódicas de garantías de origen, al menos trimestralmente.

En el año 2018 el precio de las garantías de origen en el mercado M-GO se ha triplicado, y en algún caso cuadruplicado, respecto al año 2017. En 2018 el precio de las garantías de origen ha estado por encima de los 1,19 €/MWh cuando en 2017 estaba por encima de los 0,30 €/MWh.

Potencialidad de la producción solar en Italia

Que Italia tenga tanta producción térmica y que no tenga producción nuclear implica que el reto de reducir las emisiones de CO2 será mayor.

En Italia el recurso solar es elevado. Se calcula que en la parte sur del país hay más de 2000 horas de sol al año. Según datos publicados por ENTSOE (European Network of Transmission System Operators for Electricity), la potencia solar instalada en Italia en 2018 es de 4,7 GW, y según los escenarios TYNDP (Ten-Year Network Development Plan), también de ENTSOE, en 2040 la potencia solar puede llegar a ser superior a los 58 GW, e incluso de 117 GW según los escenarios más optimistas. Según AleaSoft, un aumento de la potencia instalada solar en Italia puede acercar el precio del mercado IPEX al del resto de los países europeos.

Para más información es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/panorama-mercado-electrico-italia/

