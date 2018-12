El centro de formación MasterD cumple 25 años Comunicae

martes, 18 de diciembre de 2018, 07:04 h (CET) MasterD está de celebración: cumple 25 años como una empresa referente en la preparación de oposiciones y en la formación de profesionales, a la vanguardia tecnológica y ofreciendo calidad formativa en toda España Ya ha pasado un cuarto de siglo desde que MasterD comenzase su andadura en el sector de la formación, desde que en 1994 se estableciese como una academia de preparación de oposiciones a distancia. Durante estos 25 años, el mundo de la formación ha evolucionado en multitud de factores como la cantidad de cursos, los métodos adoptados y los recursos utilizados. Durante todo este proceso, MasterD se ha convertido en lo que es hoy: una empresa referente en la preparación de oposiciones y en la formación de profesionales para el empleo.

MasterD comenzó su actividad con centros en las ciudades de Bilbao y Zaragoza. Por aquel entonces, los alumnos de la academia enviaban sus dudas por correo y las respuestas de los docentes podían demorarse varios días, en función del tráfico postal existente. Eran los primeros métodos de formación a distancia, los cuales con el tiempo se perfeccionarían y darían acceso a este tipo de preparación a miles de alumnos, independientemente de dónde se encontrasen.

Durante este período, MasterD no solo ha ampliado su oferta de preparación de oposiciones a convocatorias de carácter nacional, autonómico y local. También ha sido el principal apoyo de miles de alumnos que han buscado formación especializada para hacerse un hueco en el mercado laboral. MasterD ha conseguido esto aumentando la oferta formativa de todas sus escuelas profesionales y alcanzando acuerdos con más de 6.000 empresas, con el fin de que sus alumnos disfruten de períodos de prácticas profesionales en empresas punteras.

Actualmente y dejando atrás en el tiempo esos días, el número asciende a 25 centros MasterD repartidos por toda España y con el objetivo de ofrecer formación en varios sectores, llegando a más de 25.000 alumnos cada año y con más de 600 trabajadores en plantilla. Todo un éxito que MasterD quiere compartir ahora con todos.

Para celebrar este 'cumpleaños', MasterD ha preparado un completo calendario de actividades para que trabajadores, colaboradores y alumnos de MasterD puedan disfrutar de este acontecimiento único, repasando la historia de la empresa en sus 25 años de existencia, durante los 12 meses del año 2019.

El calendario incluye actividades de diversa índole como ponencias de prestigiosos invitados, acciones sociales, concursos, torneos deportivos, campañas de concienciación, etc. Con el lema 'Nuestro mayor logro, TÚ' y con el hashtag #25añosmasterd, se podrá hacer un seguimiento de todas estas actividades en las redes sociales.

"Celebra el 25 aniversario de MasterD en una fiesta en la que el protagonista principal eres tú".

