Descubre las claves para sacar partido a la caldera Es vital que la caldera y su circuito sigan un mantenimiento habitual Redacción Siglo XXI

martes, 18 de diciembre de 2018, 13:46 h (CET) Aunque lleva ya semanas en marcha, lo cierto es que no siempre se tiene la sensación de estar sacando el mejor partido a una caldera.

“La temperatura de casa debería ser la correcta para que la sensación térmica sea agradable. Sin embargo, en muchos casos, eso no se consigue pese a que la caldera funcione a casi pleno rendimiento” comentan desde Vilken Mañares. Radiadores que no terminen de funcionar de forma correcta o incluso calderas sin mantenimiento pueden ser los grandes enemigos de la optimización energética de este electrodoméstico, tan necesario cuando empiezan a bajar las temperaturas.

Claves para conseguir la sensación de hogar Las calderas deben renovarse cada cierto tiempo. No se trata de ponerles fecha de caducidad sino de ver si realmente funcionan como deben o no. En el momento en el que los aparatos comienzan a necesitar reparaciones y mantenimiento más allá del normal, es el momento de plantearse buscar las últimas opciones del mercado. Éstas, posiblemente, sean mucho más ecológicas, optimicen mejor el gasto energético y consigan mejores prestaciones. Mantenimiento: es vital que la caldera y su circuito sigan un mantenimiento habitual. Aparte de evitar peligros como fugas, necesitan una limpieza, una regulación de funciones y un mantenimiento para que sigan siendo capaces de funcionar de forma correcta y eficiente. Radiadores: purgar los radiadores, controlar que calientan como deben e incluso si hace falta dotarlos de algún sistema inteligente para llevar un control de su uso puede ser clave para conseguir mejorar la sensación térmica en un domicilio. Telemonitorización por internet: a veces basta con tener en el móvil una aplicación que regule la temperatura en cada momento para controlar de verdad el gasto. De nada sirve que esté calentándose la casa cuando no se está, pero tampoco es recomendable que baje la temperatura para luego necesitar una remontada de grados cuando se llega. Apuesta por las energías renovables: "las placas solares cada vez están más extendidas en la construcción. Dependiendo de las comunidades y zonas, podría ser una buena opción de ahorro en el medio plazo. Cada vez son más los presupuestos en este ámbito" comentan desde Vilken Mañares.

