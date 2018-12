Padres vs. Hijos: ¿Cómo ha evolucionado el entorno laboral? El 60% de los trabajadores en España creen que su trabajo es más difícil que el de sus padres Redacción Siglo XXI

martes, 18 de diciembre de 2018, 08:06 h (CET) A los españoles nos gusta compartir nuestras historias familiares con los compañeros de trabajo. Quizá sea porque es donde pasamos la mayor parte del día, pero lo cierto es que 7 de cada 10 profesionales afirma hablar de la familia en la oficina. Y es que nos gusta encontrar amigos en el entorno laboral. Sin embargo, solo la mitad de los padres saben exactamente a qué se dedican sus hijos.



¿Será porque el 60% de los trabajadores en España creemos que nuestro trabajo es más difícil que el de nuestros padres? Puede que lo sea tanto que no sepamos explicarlo o nuestros antecesores no lo entiendan. Pues, la mayor diferencia entre las profesiones anteriores y las actuales reside en las habilidades técnicas, según los trabajadores españoles. Al 15% de los cuales, sus padres todavía costean las vacaciones, las comidas familiares y hasta la factura del móvil.



Hablando de remuneración, el sueldo confortable para el 40% de los españoles está entre los 30 y 49 mil euros al año. Para el 80% de los profesionales, la motivación para seguir mejorando en lo laboral es encontrar un trabajo mejor. Eso sí, el 65% cumple las horas que marca su contrato, ni más ni menos.



Estos son los principales resultados obtenidos por LinkedIn, que analiza el espacio en el que los españoles desarrollan su profesión, cómo ha cambiado en relación a sus padres y cómo esperan que sea el entorno laboral de sus futuros hijos, a través de las respuestas de 1.000 adultos trabajadores a tiempo completo o parcial, a la encuesta realizada por Mortar en octubre de 2018.

