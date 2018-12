La demanda de snacks sanos ‘on the go’ y la comida sana a domicilio crecerá en 2019 Los españoles buscan cuidarse, pero no complicarse Redacción Siglo XXI

martes, 18 de diciembre de 2018, 07:38 h (CET) En 2019 los españoles confirmarán el creciente interés por el deporte y los hábitos de vida “saludables”. Así, veremos por ejemplo cómo crece el consumo de productos saludables: orgánicos, de proteínas, ecológicos o de comida funcional que suponen una alternativa más saludable a lo que ya existe, eliminando grasas o azúcares añadidos. También incorporaremos a nuestro estilo de vida tendencias que ya han pisado fuerte en los últimos meses, como el Realfood o el estilo de vida Fitness, protagonizado con más fuerza ahora por las mujeres que por los hombres.

Con el objetivo de analizar las novedades que se verán en el ámbito del sector de lo saludable, MuscleTech ha hecho una recopilación de tendencias que marcarán este 2019:

Más interés por una alimentación saludable: realfood y orgánico seguirán siendo Top

En España, hay un mayor interés por la alimentación sana y saludable con respecto a años pasados. Muestra de ello, es el interés creciente por el movimiento Realfood, que aboga por consumir comida real y apartar los ultraprocesados. Las búsquedas de ‘comida real’ en España se han cuadriplicado en el último año y lo seguirán haciendo en 2019.

El aumento de consumo de productos sin azúcares añadidos, orgánicos y ecológicos seguirá asimismo estando presente el próximo año, entre otras razones, por el impulso de la generación millennial y su interés por este tipo de alimentación y, por otro, por la apuesta que realizan las grandes cadenas de distribución por estos productos, que cada vez ocupan más espacio en sus lugares. “Es un sector en claro ascenso. La gente está cada vez más concienciada de que hay que adquirir hábitos de vida saludable”, explica João da Silva, vicepresidente internacional de Ventas y Marketing de Iovate, compañía responsable de MuscleTech.



Los españoles buscan cuidarse, pero no complicarse: la demanda de snacks sanos ‘on the go’ y la comida sana a domicilio crecerá

En 2019 se verá un repunte de los productos saludables listos para tomar, sustitutivos de alimentos con grandes cantidades de azúcar o grasas saturadas, que cada vez con más frecuencia ocuparán un lugar destacado en las cestas de la compra de los españoles, como consecuencia de la falta de tiempo. “Todos los años crece esta tendencia debido al estilo de vida que llevamos: no tenemos tiempo de alimentarnos de una forma adecuada, por lo que la gente busca complementar de alguna forma la alimentación tradicional”, explica da Silva.



Mayor interés por la nutrición deportiva

Según datos de Global Industry Analysts, en 2013 la industria de la nutrición deportiva movía 5.000 millones de dólares en el mundo. Las previsiones son que en 2018 la cifra aumente hasta cerrar en los 6.170 millones. Una tendencia que continuará consolidándose a lo largo del próximo año entre los españoles.



Los productos de proteínas y los quemagrasas, serán los favoritos para hombres y mujeres para cumplir dos de los principales objetivos: aumentar músculo y adelgazar.



La mujer seguirá teniendo más peso en el mundo Fitness

Es una tendencia que viene observándose en los últimos años y que en 2019 seguirá pisando fuerte. Hablamos de la mayor presencia de las mujeres en los gimnasios y su mayor interés en el mundo del Fitness. Las mujeres son las reinas de lo saludable y las marcas lo saben, así que pondrán en el punto de mira de sus productos a las mujeres, especialmente a través de productos de comida funcional, pero en versión “más saludable”: galletas, pan, cremas de cacao, crema de cacahuete… Productos que están en el mercado convencional y de los que se puede hacer una alternativa más saludable, eliminando carbohidratos, grasas o azúcares.



Más deporte en grupo y outdoor

Sobre tendencias en el mundo Fitness gana fuerza los entrenamientos en grupo. En este sentido, seguirá cobrando protagonismo el Crossfit. Sin embargo, la práctica deportiva tiende a salir del gimnasio. Deportes como el Yoga seguirán ganando adeptos en 2019, junto con el fitness funcional y el “tecnológico”. Los aparatos como los smartwatches o las pulseras FitBit serán imprescindibles para la medición de resultados fuera del gimnasio.

