Contante ofrecerá préstamos estas Navidades para facilitar las fiestas

lunes, 17 de diciembre de 2018, 14:28 h (CET) Navidad está cada vez más cerca y con ella un gran número de celebraciones, reuniones y reencuentros. Sin embargo, todos estos acontecimientos generan un desembolso que no siempre es asumible. Por este motivo, Contante ofrecerá préstamos del 17 de diciembre al 6 de enero para facilitar los gastos de estas fiestas Diciembre ya está aquí, y con él cada vez se acerca uno de los momentos más esperados del año: Navidad. Esta época es la ocasión en la que tanto familiares como amigos se juntan para pasar largas veladas con sus seres queridos.

Desde Nochebuena hasta Fin de año son numerosas las fiestas que se llevan a cabo y la gran mayoría de ellas suelen tener lugar alrededor de largas mesas y banquetes repletos de comida y bebida, que en la gran mayoría acostumbran a ser de mayor calidad y cantidad que los menús que se hacen habitualmente.

No hay que pasar por alto tampoco que Navidad viene acompañada muchas veces con la tradición de decorar el hogar con espíritu festivo, con el objetivo de dejar la casa bonita tanto para los propios residentes como para todas las visitas que se recibirán durante estas fechas.

No obstante, el gasto que se requiere para estas ocasiones suele ser mayor, puesto que también lo es el número de asistentes y la cantidad de alimentos. Los turrones, los dulces y otras comidas para sorprender a los invitados suelen ser un llevadero de cabeza para realizar un presupuesto asequible para estas fechas.

Por otro lado, en una época donde mucha parte de la familia está repartida por el extranjero, ya sea por estudios o por oportunidades laborales, sigue siendo habitual ‘volver a casa por navidad’, como bien dice el refrán. Aun así, viajar no suele ser barato y menos en estas fechas donde las tarifas acostumbran a ser más elevadas.

Por todo esto, Contante ha querido ayudar a mantener la ilusión y la magia que rodea a la Navidad. En consecuencia, ofrecerán un nuevo servicio de mini préstamos del 17 de diciembre al 6 de enero.

Durante estas fechas se podrán solicitar anticipos de dinero, de hasta 300€, en un tiempo máximo de 15 minutos. Además proponen un plazo de 30 días para realizar la devolución del dinero.

El proceso para obtener los préstamos es sencillo. Los usuarios solo deben decidir la cantidad que se necesita y cuando está previsto devolverlo. Con ello, Contante valorará cada caso y se recibirá el anticipo de dinero en poco tiempo.

Gracias a este servicio la oportunidad de celebrar unas navidades memorables estará al alcance de todos.

Acerca de Contante

Empresa tecnológica de anticipo de dinero. Ofrecen un trato personalizado y el cliente es su prioridad, por ello disponen de un amplio horario de atención al cliente que son de lunes a viernes de 8:00h a 20:00h y sábados de 9:00h a 19:00h.

Contante dispone de amplias formas de contacto, cuenta con un chat en su web donde atenderán a las preguntas al momento, llamando al 912 171 973, mediante el correo electrónico hola@contante.es, o vía sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+.

