CreditoSí lanza una promoción de créditos sin interés para poder pasar unas Navidades mágicas

lunes, 17 de diciembre de 2018, 14:32 h (CET) Navidad es una época en la que las tradiciones toman mucha importancia y con ellas el gran número de regalos que se realizan en estas fechas. No obstante, los niveles de consumo que se realizan para satisfacer a tanto a pequeños como a mayores, pero no siempre es asequible para todos los bolsillos. Por este motivo, CreditoSí ofrecerá préstamos a un 0% de interés del 17 de diciembre al 6 de enero La magia que envuelve Navidad es un espíritu que disfrutan desde niños a adultos. El simple hecho de reunirse con familiares, amigos y seres queridos ya hace que estas fechas sean un momento muy esperado.

Sin embargo, estas últimas semanas del año vienen acompañadas también de muchos momentos en los que hacer regalos es lo más común. Desde Papa Noél a Reyes, y otras muchas celebraciones por medio, son numerosos los obsequios que cada persona debe pensar y comprar.

Se debe tener presente, también, que en esta época las tendencias juegan un papel muy importante. Las campañas de navidades se renuevan cada año y siempre aparecen productos distintos que la gente quiere obtener. Sin embargo, las novedades no suelen ser baratas.

Además, últimamente, se ha popularizado un nuevo evento: el amigo invisible. Una celebración que ya no se reduce al núcleo familiar, sino que llega hasta el trabajo y los amigos. Con ello, se amplía el número de regalos que una persona debe realizar y en consecuencia la cantidad de dinero que se desembolsará.

Es por todos estos motivos, que la empresa de anticipo de dinero ha decidido lanzar una nueva promoción. El objetivo principal de CreditoSí con esta campaña es ayudar a los usuarios a mantener la magia de estas fechas sin la necesidad de preocuparse por el bolsillo.

CreditoSí ofrecerá, del 17 de diciembre al 6 de enero, mini créditos al 0% para aquellos nuevos usuarios y otros descuentos y ventajas para aquellos que ya son clientes de la compañía.

El proceso para obtener los créditos es sencillo. Los usuarios solo deben decidir la cantidad que se necesita y cuando está previsto devolverlo. Con esta información, CreditoSí valorará cada caso y se recibirá el anticipo de dinero en poco tiempo.

Con la ayuda de esta promoción los usuarios podrán hacer frente a los gastos extra que suponen las navidades sin perder el espíritu y la ilusión que caracterizan a estas fechas.

Acerca de CreditoSí

Empresa online de mini créditos y líneas de crédito a corto y largo plazo. Tienen como misión resolver los problemas ocasionales de liquidez. CréditoSí se fundamenta en la transparencia y la atención al cliente y, en consecuencia, están disponibles de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes. Dispone de amplias formas de contacto con las que resolver dudas y reclamaciones:

Un chat en la misma página web, mediante el teléfono +34 930 185 200, mediante el correo electrónico info@creditosi.com, e incluso mediante sus redes sociales, con presencia en Facebook, Twitter, Instagram y Google+.

