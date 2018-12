'Aventuras antiguas de Sherlock Holmes' o cómo resucitar al detective más famoso de la historia Comunicae

lunes, 17 de diciembre de 2018, 14:55 h (CET) David Wern demuestra que Sherlock Holmes no desapareció con Arthur Conan Doyle David Wern nació en 1978, pero quizás lo hizo con un siglo de retraso. Su prosa transporta al lector a las obras de los grandes autores del XIX y de principios del XX, especialmente a aquellos con los que tantas veces se le ha comparado: Julio Verne, Charles Dickens o Lovecraft son solo algunos de ellos. Apasionado seguidor de la ciencia ficción y el misterio, en Aventuras antiguas de Sherlock Holmes trae a escena con sublime acierto nuevos casos del habitante de Baker Street.

El libro consta de ocho historias donde se atajan distintos y enigmáticos casos al más puro estilo sherlockiano. No le falta ningún ingrediente, ni siquiera la majestuosa personalidad del detective ni las oportunas reflexiones del doctor Watson. El estilo narrativo, por supuesto, tampoco dista de aquel que caracterizó las obras de Doyle. “Como gran seguidor del personaje y de su autor”, comenta Wern, “he observado con atención su escritura, hasta lograr manejar con soltura la manera en que el doctor Conan Doyle dibujaba sus historias”.

De una forma magistral, este libro recupera la esencia del detective más famoso de la historia. Por ese motivo, que no dude nadie de que la autoría podría confundirse a la hora de enfrentar estas narraciones con las originales. Es lo que podría sucederle a aquel que desconozca que no fue Conan Doyle quien escribió casos como los que se narran en El reloj de dos caras, El doctor injuriado o La casa sin puertas, algunos de los capítulos del libro de David Wern.

No hay historia que tenga desperdicio, pues el autor ha sabido elegir con acierto de qué hablar y de qué manera hacerlo. La intriga se construye y mantiene a la perfección, y los diálogos perpetúan el misterio de principio a fin. Y es que, según el autor, “un buen libro debe venir acompañado de grandes maneras y grandes palabras. Envolver una buena historia con los mejores vocablos resulta tan laborioso como la creación de la propia historia. Por tanto, debe prestarse la máxima importancia a lo que quiere contarse y a la manera de hacerlo”.

Pero las incursiones de David Wern a la elegante narrativa del XIX no se quedan únicamente en esta publicación. Previamente vio la luz su primera novela: Las tres creaciones insólitas de Klant Woss, una obra de ciencia ficción, aventuras y suspense ambientada en los albores de la revolución industrial. Una vez más, recibió los elogios de la crítica y su estilo fue comparado con el del mismísimo Julio Verne (aquella fue la intención del propio autor, de hecho).

Así, con un estilo enérgico y delicado a partes iguales, David Wern consigue meterse a los lectores en el bolsillo y alcanzar, con Aventuras antiguas de Sherlock Holmes, el genio de un escritor tan extraordinario como Arthur Conan Doyle. El autor recupera un personaje al que, parece, todavía le quedan muchos casos por resolver; siempre y cuando alguien con la destreza suficiente, como David Wern, se encargue de mantener vivo su espíritu (y el de toda una época).

