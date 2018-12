Premios COEGI 2018 a los enfermeros Puri Tena, del HU Donostia, y Ángel Gómez, del CS de Lasarte Comunicae

lunes, 17 de diciembre de 2018, 16:00 h (CET) Recibieron el Premio a la Trayectoria Profesional y al Desarrollo de la Profesión Enfermera, respectivamente, en el marco de la cena anual de Navidad de la enfermería guipuzcoana, organizada el pasado viernes por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) en San Sebastián. En el mismo evento, la entidad entregó el 0,7% de su presupuesto anual a la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) para un proyecto de la mejora de la atención sanitaria a la población refugiada en Quíos (Grecia) Purificación Tena Corrales, enfermera de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia recibió el pasado viernes en San Sebastián, el Premio COEGI 2018 a la Trayectoria Profesional de manos de la presidenta del COEGI en funciones, Pilar Lecuona. El galardón que entrega el Colegio guipuzcoano reconoce a las enfermeras y enfermeros colegiados que se han distinguido durante su ejercicio profesional por su especial dedicación a la profesión.

Sin duda, su labor durante su carrera profesional y, especialmente, en la Unidad de Enfermedades Infecciosas (UEI) del Hospital Universitario Donostia (HUD), hacen a Purificación Tena merecedora de este Premio. Sus propias compañeras, quienes le postularon para el mismo, destacan de ella su capacidad de liderazgo ante el reto profesional que supuso la epidemia del Ébola en 2014, ejerciendo como la máxima responsable de Enfermería la puesta en marcha de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Universitario Donostia.

“Para el personal de la UEI fue muy importante que fuera Puri y no otra persona la encargada de liderarnos en un momento de nuestra vida profesional en el que la realización de las tareas cotidianas de cuidados suponía un riesgo real para nuestra salud y la de nuestras familias. Fue capaz de dar tranquilidad y seguridad a su personal siendo psicóloga y amiga, tanto como jefa”, afirman. Sus compañeras añaden, además, que es merecedora de este premio “no solo por el cariño que despierta entre su personal, sino por la convicción con la que impulsa la profesión enfermera a través de su buen hacer diario”.

Tras recibir el Premio el pasado viernes, una emocionada Puri Tena agradeció a todo el personal de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia estar siempre ahí, “a mi lado. En 2014 ante, el difícil reto del Ébola, mi prioridad fueron las enfermeras y que todas y todos trabajáramos con seguridad. Estoy rodeada de buenos profesionales y mejores personas. Gracias por ser parte de mi vida”, señaló emocionada.

Por su parte, Ángel Gómez Santamaría, enfermero del C.S. de Lasarte recibió el pasado viernes el Premio COEGI 2018 al Desarrollo de la Profesión de manos de la tesorera del Colegio en funciones, Inmaculada Sánchez. El galardón, reconoce a personas o entidades que contribuyen de forma positiva a la imagen y/o avance de la profesión enfermera.

Se ha valorado su labor durante su carrera profesional y, especialmente, los años de actividad asistencial en el Hospital Universitario Donostia y en Atención Primaria durante los últimos años en el C.S. de Lasarte, así como su trabajo en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, coordinando el programa formativo de Enfermería de esta especialidad.

Sus propias compañeras y compañeros, quienes le han postulado para el Premio, destacan de él lo siguiente: “su implicación en el desarrollo de la Enfermería Familiar y Comunitaria y su dedicación a la formación de enfermeras especialistas”.Subrayan, además, que gracias a su tesón y esfuerzo , “ha sido capaz de involucrarnos en su formación, consiguiendo una formación excelente”.

Ángel Gómez subrayó tras recoger el galardón que: “este premio es de un montón de gente que está formando parte del desarrollo de la profesión en un área esencial como es la Atención Primaria. Yo sólo soy la punta del iceberg. Lo nuestro es una Especialidad que ya va por su quinta promoción en Gipuzkoa. El futuro espera a la Atención Primaria”, dijo.

0,7% del presupuesto anual a SMH

Desde 1997, el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa entrega el 0,7% de su presupuesto anual a diversos proyectos realizados por ONGs. En la convocatoria de 2018, la entidad destinataria ha sido Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), para un proyecto que tiene como objetivo principal mejorar el acceso a la atención sanitaria para la población refugiada en el campamento de Vial, en la isla de Quíos (Grecia). Responsables de la ONG recogieron el pasado viernes en la cena de la enfermería guipuzcoana esta colaboración de manos de la vicepresidenta del Colegio en funciones, Gemma Estévez.

SMH está integrado por un grupo de personas vinculadas a las emergencias que trabajan realizando tareas de salvamento marítimo, rescate y asistencia sanitaria. Ante la crisis humanitaria que se generó en el Mar Egeo (Grecia) en noviembre de 2015 crearon la asociación Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) para socorrer y asistir a las personas que no encuentran otra salida que arriesgar su vida cruzando el mar.

Más información sobre Salvamento Marítimo Humanitario en su página web: http://www.smh.eus/

