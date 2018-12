Más de la mitad de las personas sufrirán estrés antes y durante los días de fiestas navideñas Los compromisos sociales, las compras y los gastos, lo que más preocupa durante la navidad Redacción Siglo XXI

lunes, 17 de diciembre de 2018, 14:44 h (CET) Se acerca la Navidad y, con ella, el estrés de la última hora, del desenfreno en las compras en el último momento y de los compromisos sociales. Así lo indican los centros Nascia en el séptimo informe anual sobre el estado de inquietud que vivimos en fechas navideñas.

Y es que tanto los compromisos sociales como las actividades relacionadas con las compras navideñas intensifican los síntomas de cansancio físico y mental. La ausencia de un descanso efectivo, además, puede complicar estos síntomas. Un 60% de los participantes consultados en el estudio experimentan situaciones de estrés y ansiedad generalizados tanto en los días previos a la Navidad como en el transcurso de los días de fiesta.

Uno de los factores más estresantes tiene que ver con la situación económica y los gastos en estas fechas. Para ser más concretos, el exceso en los gastos se sitúa como un motivo de preocupación para el 62% seguido por las compras de última hora con un 54%. Completan este ranking de factores la acumulación de compromisos sociales con un 45% y el cansancio general y los mensajes navideños con un 38%. Intentar conciliar la vida laboral con la vida familiar en esta época del año es también un punto estresante.

Los síntomas del estrés en estos días Las personas que han participado en este estudio reflejan también una sintomatología fisiológica definida con una serie de molestias frecuentes como son el insomnio (58% de los participantes), dolores de cabeza (57%), dolores musculares (70%) y problemas estomacales (52%).

El aspecto cognitivo relacionado con actitudes y pensamientos es una parte importante en los cuadros de estrés y ansiedad. Un 63% reconoce tener un exceso de pensamientos negativos o recurrentes, mientras que el 72% muestra una irritabilidad mucho mayor y el 81% asume una sensación de falta de control en muchos momentos. La Navidad acentúa de una manera mucho mayor estos problemas en los pacientes que habitualmente padecen de estrés y ansiedad.

Como consecuencia de las evaluaciones que se realizan a los clientes de Nascia a través de las pertinentes mediciones psicofisiológicas, se refleja que el 87% de los mismos respira de manera deficiente con patrones irregulares e hiperventilación en algunos casos.

Estos trastornos respiratorios desembocan a largo plazo en fatigas crónicas, taquicardias, sensación de ahogo, ansiedad, etc. Una buena manera de combatir los problemas respiratorios es realizar entrenamiento en respiración abdominal no torácica, y reeducar nuestra respiración para que en los momentos de mayor estrés y ansiedad el patrón correcto se realice de manera natural y automática.

¿Cómo llevar con menos estrés los días de Navidad? Nascia propone una serie de tips que ayudan a sobrellevar mejor el estrés y las obligaciones que nos autoimponemos durante la Navidad.

Desde el punto de vista de las compras, es mejor utilizar presupuestos realistas y comprar preferentemente a los niños. Elaborar una lista de compra, comprar online y, en caso de ir de tiendas o a centros comerciales, hacerlo en horas tempranas de mañana o de la comida para evitar aglomeraciones y situaciones estresantes.

Desde el punto de vista emocional, ajustar nuestras expectativas y relativizar acontecimientos que ocurren en un día. Priorizar y aceptar sólo lo que dependa de uno mismo y aprender a decir NO ya que no siempre existe la obligación de acudir a todos los eventos y reuniones. Reservar un espacio de cuidado propio y personal también resulta importante. Y cuando estemos en una reunión familiar, intentar evitar temas que generen discusión o sean comprometedores.

