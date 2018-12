Errores comunes en el CV

El curriculum vitae es lo primero que van a ver las empresas en un proceso de selección y por tanto, la primera impresión como profesional, de ahí la importancia de cuidar la información que en él se va a exponer, así como la presentación de la misma. Antal International ha analizado cuáles son los errores más comunes en los currículums.

No tener actualizada la información de contacto puede hacer que perdamos oportunidades laborales. Es muy importante que repasemos que, especialmente, el número de teléfono que ponemos y el e-mail son los que tenemos vigentes. Una pobre descripción de las funciones realizadas en los puestos de tu experiencia laboral, puede hacer que no se nos tenga en cuenta en empleos en las que podríamos encajar, ya que los seleccionadores no tendrán suficiente información para valorar si la experiencia obtenida en los anteriores empleos es relevante para la posición que quieren cubrir. Se debería intentar que la información más detallada sea en los últimos puestos realizados y evitar descripciones muy extensas en experiencias antiguas. Hay que tener en cuenta que, normalmente, las empresas prefieren candidatos que tengan una experiencia similar a la del puesto que requieren, ya que el periodo de formación en la empresa se reduce considerablemente.

A parte de la experiencia, es interesante mencionar los logros obtenidos en tu carrera profesional.

Por otra parte, hay que cuidar la presentación del currículum, repasar que no tenga faltas de ortografía, fuentes extrañas que dificulten la lectura. Intentar que no sea excesivamente largo, es decir, que no sobrepase las dos páginas. Por último, hay que evitar incluir información falsa, ya que si en el proceso de selección se solicitan referencias, tu credibilidad puede verse minada y puede hacer que no se tenga en cuenta tu perfil para futuras oportunidades.