El Sevilla sigue enchufado por la liga El Betis remonta a un Espanyol en crisis

domingo, 16 de diciembre de 2018, 22:48 h (CET) El Sevilla se enchufó en una gran segunda parte este domingo para superar (2-0) al Girona y seguir como principal perseguidor al liderato de LaLiga Santander, mientras que el Betis remontó (1-3) a un Espanyol en crisis y el Huesca sacó al menos un merecido punto en el minuto 94 ante el Villarreal (2-2).



Llevaba dos empates seguidos el Sevilla, que sigue sumando por séptima jornada seguida. La racha sin perder de los de Pablo Machín se comió esta vez a un Girona superado en la segunda parte, con los goles de Banega, de penalti, y Sarabia. El Girona se sintió hasta cómodo en el arranque del Pizjuán y Stuani tuvo una buena opción visitante pero Vaclik volvió a demostrar que hay portero en Sevilla.



El cuadro andaluz mandó tras el descanso. Machín castigó a su ex equipo, con un juego en tromba que comenzó por delante con la pena máxima que forzó André Silva. Después, Sarabia culminó una gran jugada coral para el 2-0. Olvidando la polémica de juntas y despachos por los rumores de venta del club, el Sevilla se mantiene en la pelea por el liderato con 31 puntos y el Girona se queda en mitad de tabla.



En sesión matinal, el Betis sacó su versión más efectiva y vistosa para remontar a un Espanyol que encajó su quinta derrota seguida. Los de Quique Setién por contra están al alza, quintos a falta que termine la jornada con tres victorias seguidas, sacando el fútbol que buscan para convertirse en alternativa. Tiró algo de épica el Betis, después de verse complicada la mañana con el 1-0 de Sergio García.



El ariete local castigaba a un Betis dominador y que había estrellado un penalti y su rechace con Diego López. Lo Celso se desquitó haciendo el 1-1 tras una galopada de Canales antes del descanso. El Espanyol quiso morder en la presión y cerca estuvo de lograrlo con Baptistao. Le faltó puntería al equipo perico, la que tuvo Tello en un misil de falta directa. Duarte hizo en propia el 1-3 ya en el descuento que inquieta al Espanyol.



EL HUESCA ENCUENTRA ALGO DE CONSUELO EN EL 94'

Por otro lado, en un duelo directo en la zona baja, el Huesca sacó un punto en la última jugada del descuento ante un Villarreal que saboreaba una victoria con lo justo. Samuele Longo batió a un Asenjo que fue lo mejor del 'submarino', parando un penalti y las mejores ocasiones de un Huesca que se vació para no hundirse más como colista, y sujetar el pie de un Villarreal que quería despegar.



El equipo de Luis García, en su estreno liguero, dejó una mala imagen en el primer tiempo, mientras los de Francisco pusieron intensidad y ganas de inicio. La progresión de Melero y las llegadas del Cucho terminaron con el tanto del delantero de penalti inocente de Trigueros antes del descanso. El VAR tuvo trabajo, ya que en el segundo tiempo le dio otro a Bacca (1-1) y otro más al Huesca que desperdició Melero contra Asenjo.



El meta del 'submarino' paró todo y, con uno menos el Villarreal por la expulsión de Mario Gaspar en el tercer penalti, encontró la contra de Gerard Moreno que le puso por delante. El Huesca se terminó de volcar y en el último suspiro sumó un consuelo mínimo con el que al menos sigue viendo la salvación a siete puntos y no más.

