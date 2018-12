Así será el Mundial de Clubes 2018 El nivel teórico de la mayoría de clubes clasificados no se corresponde ni mucho menos con el nivel de los grandes equipos de Europa Redacción Siglo XXI

Como cada año en diciembre, la FIFA organiza su Mundial de Clubes, el torneo que reconoce oficialmente al mejor equipo del mundo del año. Aunque es cierto que en Europa su interés solo recae en los aficionados del equipo clasificado, es decir, el campeón de la Champions League, no se puede decir lo mismo del resto del mundo, pendiente en si al fin, alguien conseguirá quitar del trono al Viejo Continente. Como es el torneo

Historia del torneo

Popularidad y reconocimiento en el mundo

Ideas para que sea más prestigioso Equipos favoritos Como en los torneos celebrados hasta ahora, en el Mundial de Clubes de 2018 se darán cita los 6 vencedores de los respectivos torneos continentales de las diferentes confederaciones de la FIFA y el campeón de liga del país organizador, en este caso los Emiratos Árabes Unidos. Así, por la UEFA el representante será el Real Madrid, por la CONMEBOL será el River Plate, por la CONCACAF el Chivas de Guadalajara, por la OFC el Team Wellington, por la AFC el Kashima Antlers, por la CAF el Esperánce Sportive y como campeón de la liga de los EUA el Al Ain.

Obviamente, el nivel teórico de la mayoría de clubes clasificados no se corresponde ni mucho menos con el nivel de los grandes equipos de Europa, por lo que no cabe duda de que el máximo favorito a alzarse con el trofeo (sería el tercero seguido) es el Real Madrid, y todas las casas de apuestas están de acuerdo.

Después, en el escalafón siempre está situado el campeón de la Copa Libertadores, que este año ha sido River Plate, después de ganar la final más larga de la historia a su archirrival Boca Juniors. Estos dos equipos, Real Madrid y River Plate no se verían las caras hasta la final, ya que el sorteo está dirigido para que los dos representantes de las confederaciones más poderosas empiecen el torneo en semifinales ante el resto de clasificados.

Para llegar hasta ahí hay dos eliminatorias previas. La primera la juegan el campeón de liga de EUA, el Al Ain, contra el campeón de la OFC, el Team Wellington. Quien gane de estos dos se enfrentará en Cuartos de Final al Esperánce Sportive, mientras que en el otro lado del cuadro estarán el Kashima Antlers y el Chivas de Guadalajara. Los dos vencedores de esta eliminatoria se enfrentarán al Real Madrid (Kashima Antlers o Chivas de Guadalajara) y al River Plate, que jugará con el campeón de la otra llave del torneo.

Historia del torneo El actual torneo se celebra de forma anual desde 2005, reemplazando a la antigua Copa Intercontinental en la que solo jugaban el campeón de la Champions League y el campeón de la Copa Libertadores. Pero la FIFA quería expandir al resto del mundo la posibilidad de clasificación aun a sabiendas que el nivel del torneo bajaría.

Así, en el año 2000 ya se celebró en Brasil la primera edición, pero debido a problemas económicos no fue hasta el año 2005 cuando se formalizó el torneo actual. Desde entonces lo han ganado tres veces equipos sudamericanos (Sao Paulo, Internacional y Corinthians) y las 10 restantes equipos europeos (AC Milan, Manchester United, FC Barcelona (3 veces), Inter de Milán, Bayern de Múnich y Real Madrid (3 veces).

Es tal la superioridad de ambas confederaciones respecto al resto que únicamente en tres ocasiones equipos de otro continente se han clasificado para la final, siempre eliminando el representante sudamericano (TP Mazembe, Raja Casablanca y Kashima Antlers).

Popularidad y reconocimiento en el mundo Basta con ver el palmarés del torneo para hacerse una idea de la poca competencia que han tenido los equipos europeos y sudamericanos para llegar a la final. E incluso en los últimos años, la poca competencia de los equipos europeos con respecto a los ganadores de la Copa Libertadores.

Esto ha hecho que el torneo carezca de interés en Europa, ya que se ve como una copa fácil de ganar y con poca competencia. Es cierto que los equipos se lo toman con interés ya que tiene el honor de ganar el torneo más importante a nivel de la FIFA y da derecho a llevar un parche durante todo el año siguiente. Y eso es prestigio y, por ende, es dinero.

En el resto del mundo, sobre todo en Sudamérica, sí que es el partido del año. Es el partido en el que pueden medirse ante el campeón de Europa, en el que pueden demostrar que, aun teniendo mucho menos dinero, y aun siendo esquilmados por los grandes equipos, pueden competir gracias a su talento y a su esfuerzo. Pero no suelen conseguirlo. Normalmente pierden. Y esa la triste situación de un torneo muy pomposo con muy poca competitividad.

Ideas para que sea más prestigioso Fuente: jeffersonasilva/Pixabay

La FIFA sabe que este torneo tiene poco interés debido al poco nivel de la gran mayoría de clubes clasificados. Ellos afirman que este tipo de torneos hacen crecer el futbol en esos continentes y que, gracias a ello, en un futuro la competitividad aumentará. Sin embargo, saben que por otro lado esto no puede aguantar mucho y ya han filtrado ideas de cómo mejorarlo.

La más importante hasta ahora, y que ha estado a punto de hacerse realidad, es la que proponía celebrar un campeonato del mundo de clubes cada cuatro años con 24 equipos. En este futuro torneo, que al final no se ha creado (todavía), jugarían los 4 campeones de la Champions League, los 4 subcampeones, los 4 campeones de la Europa League, es decir 12 europeos, los 4 campeones de la Libertadores, 2 asiaticos,2 africanos y uno o ninguno de Oceanía.

En total serian 24 equipos, con 8 grupos de tres y en donde los primeros se clasificarían a Cuartos de Final y de ahí hasta la gran final. Todo ello a partido único, como en el Mundial de selecciones. No cabe duda que una idea así es bastante atractiva y seria un campeonato del mundo de clubes real, un campeonato en donde el nombre y la competitividad irían de la mano.

