Estas son las cinco prendas estrella de 2019

lunes, 17 de diciembre de 2018, 00:01 h (CET) Cada año, las nuevas tendencias llegan para protagonizar los looks más populares. Con el fin de conseguir el outfit definitivo para 2019, Lookiero revela cuáles son las prendas básicas que se reinventan esta nueva temporada y que llegarán a ocupar un puesto de honor en tu fondo de armario, esas piezas que todas necesitamos para deslumbrar y resaltar lo mejor de nuestra personalidad ¡Toma nota!

Las blazers, el nuevo must

Que la chaqueta tipo blazer es un básico, está claro. Pero, esta temporada, se llevará tamaño XXL.

“Hay muchas opciones para combinar una blazer oversize y conseguir un look de 10: con cinturón, con una riñonera, a modo vestido…”, afirma María Uranga, Directora de Personal Shoppers de Lookiero. “Además, para que sea un acierto total, lo mejor es elegir una blazer estampada que le dé un toque de color al estilismo, como un estampado Prícnipe de Gales, de cuadros vichy o escoceses.”



Ríndete ante el corte midi

Largas hasta el suelo con un buen taconazo o minis para lucir piernas han sido siempre los estilos más trendy a la hora de llevar falda. Sin embargo, la estilista asegura que “este año, el corte midi seguirá creciendo en popularidad, elevando los looks con faldas a un estilo más clásico y sofisticado.”

Ya sean plisadas, con aberturas laterales o rectas, esta temporada será necesaria una falda midi como prenda básica de fondo de armario.



Los leggins son los nuevos vaqueros

Los leggins serán la prenda estrella de nuestros estilismos más atrevidos. Las posibilidades son infinitas.



“Aunque normalmente se asocian a un estilo más deportivo, los leggins nos permiten crear outfits de tendencia, combinándolos con cazadoras, chubasqueros e incluso camisas masculinas. El truco para llevarlos en clave casual es complementar el look con accesorios como cinturones gruesos y prendas más formales, afirman desde Lookiero.



Trajes masculinos en clave femenina

Durante las últimas temporadas, los trajes de chaqueta y pantalón han sido los reyes de las pasarelas y las alfombras rojas, dejando atrás ese aire corporativo y aburrido y convirtiéndose en una combinación working girl ideal.



“En 2019 los trajes tipo sastre se llevarán más anchos, de estilo masculino y combinados con cinturones llamativos y zapatillas. Un look cómodo que sienta bien a todas las siluetas” explica María Uranga. Monocromo o estampado, elige la combinación chaqueta-pantalón que mejor te siente y tendrás un total look a la última.



¡Adiós salones, hola zapatillas con plataforma!

En cuestión de calzado, toca decir adiós al clásico taconazo y elegir modelos más cómodos. Las zapatillas deportivas se convierten en uno de los imprescindibles del próximo año, eso sí: ¡siempre con plataforma!



"Ya sea con una falda midi, con jeans, con vaqueros o vestido, las zapatillas con plataforma serán la mejor opción si queremos lucir un look trendy y súper cómodo." Comodidad y moda se unen en una de las tendencias más top de la temporada. ¿Puede haber noticia mejor?

