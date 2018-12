La UCM bajo sospecha Hay pregunta sobre WordPress, ¿para que lo utiliza un administrativo en la Universidad? José Enrique Centén

lunes, 17 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET) En la convocatoria LIBRE para Auxiliares Administrativos para la UCM en 2018, realizadas en noviembre y diciembre, hay muchas discrepancias en el Temario de la Convocatoria. Posteriormente ante tal discrepancia, a través del Foro se ha descubierto que han realizado preguntas utilizadas en Aula Clic de Internet (incluso con errores), y que “casualidad”, es lo que se han preparado los interinos para el 2º y definitivo examen de Informática el cual no se correspondía con el Temario inicial. Y no solo eso, en el 1er examen según las respuestas contestadas aplicaron una fórmula (no mencionada en la Convocatoria), con ella la puntuación real del examen se rebaja en un 11% aproximadamente, en general, pero no en los puntos adquiridos como interinos, y el resultado fue, las mejores notas de los 170 primeros aprobados corresponden a interinos, qué casualidad.

Una de las preguntas del examen es la utilización de Gmail. Es incomprensible el pedir ese portal privado (con propaganda) dado que la Universidad tiene sus propios servidores y para los correos interiores, entre distintos departamentos, de profesorado, alumnos, se utiliza xxxx@xxxx.ucm.es

Para la nube de los correos la UCM está en colaboración con Google, pero la nube tiene capacidad para todos los portales sean públicos o privados.

Preguntan usos de Gmail cuando hay otros muy utilizados: Junto a Gmail los más habituales son Yahoo, Mozilla Thunderbird. Outlook, utilizado normalmente en grandes empresas. Microsoft, Windows Live Mail, te da la posibilidad al utilizar un mail (cuando el/los programas son de forma legal). Wordpress, si tienes una página Web de ellos.

Algunas que ofrecen una gran seguridad, gratuitas y de pago. Hushmail, Yambuu, MailDrop,Newton, GMX,Tutanota,ProtonMail,Zoho Mail.

Distintas páginas más o menos seguras pero utilizadas en el mundo son: Acme, Apple, Balsa, Becky, Bloomba, Citadel, Claris Emailer, Claws, Courier, Eudora, Forté Agent, Foxmail, IncrediMail,KMail, Lotus Notes, Mail, Mailsmith, Microsoft Entourage, Modest, Mulberry, Novell Evolution, Novell GroupWise, Opolis Secure, Pegasus, i.Scribe/InScribe, SeaMonkey Mail & Newsgroups, Spicebird, Sylpheed, Sylpheed Claws, The Bat, Yam.

Sin querer comprender que en la actualidad las personas utilizan por comodidad, rapidez y facilidad el teléfono móvil, tanto WhatsApp, como Twitter/Tuiter.

Hay pregunta sobre WordPress, ¿para que lo utiliza un administrativo en la Universidad?, cuando es un sistema de gestión de contenidos o CMS enfocado a la creación de cualquier tipo de página web, es más propio de informático puro. Originalmente alcanzó una gran popularidad en la creación de blogs, para convertirse con el tiempo en una de las principales herramientas para la creación de páginas web comerciales. Su utilización incluye si lo deseas una cuenta mail.

Nadie de la Administración, Gobierno u Oposición pregunta por este fraude según la Constitución de 1978 en los Artículos 14 y 23.2.



