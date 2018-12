El Getafe apuesta por Europa y el Valencia no puede con el Eibar Se le complicó a Marcelino con dos cambios por lesión antes del descanso Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 16 de diciembre de 2018, 00:20 h (CET) El Getafe se impuso este sábado a la Real Sociedad gracias a un gol de Jorge Molina (1-0) a los tres minutos, en una jornada 16 de LaLiga Santander que dejó también el empate (1-1) entre el Eibar y un Valencia que no aprovechó la mejoría y el gol de Rodrigo, con mucho protagonismo del VAR.



En sesión matinal, el 'Geta' se colocó en zona europea a falta de que termine la jornada con su victoria (1-0) sobre una Real Sociedad que encadena tres derrotas seguidas. Los de Asier Garitano estiraron su caída en la tabla ante un cuadro azulón que apuesta ya por Europa, con su cuarta semana sumando.



A los tres minutos se adelantó el cuadro local en el Coliseum y pudo doblar la renta con un zapatazo de Djené al larguero. La Real llegó más y mejor en la segunda parte, aunque con Juanmi en exclusiva, que lo intentó de cabeza y disparo fuera del área sin éxito. Guardó una vez más el botín el equipo de Bordalás y los vascos ven acercarse la zona roja con 19 puntos.



Como cierre del sábado, el Eibar comenzó comiéndose al Valencia, 20 minutos de intensidad local en Ipurua que sin embargo terminaron sacando la mejor versión de Rodrigo. El internacional español se reencontró con el gol casi cuatro meses después, con el 0-1 a centro de Cheryshev. El Valencia recordó su paso al frente entre semana ante el Manchester United y pilló bien y mucho la espalda a su rival.



Se le complicó a Marcelino con dos cambios por lesión antes del descanso, de Paulista y Coquelin, mientras el Eibar recuperaba su sitio. En la reanudación perdonó Rodrigo, mientras Enrich tuvo la de los de Mendilibar. Parecía mejor el cuadro 'che', pero sin muchas armas hasta sufrir la aparición del VAR, que paró el partido para avisar de una mano de Gayá a centro de Peña.



Charles puso el empate que ambos equipos pelearon por romper. El tramo final dejó el balón al larguero de Cote y un penalti a Mina que reclamó el Valencia. No actuó esta vez el VAR, ni se movió un empate que deja el gesto torcido de los de Marcelino, su décimo empate, lejos de los objetivos de Europa. El Eibar se queda con 20 puntos, uno más que los valencianos.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 16.

-Sábado 15.

Getafe - Real Sociedad 1-0.

Valladolid - Atlético 2-3.

Real Madrid - Rayo 1-0.

Eibar - Valencia 1-1.

-Domingo 16.

Sevilla - Girona. Cuadra Fernández (C.Madrileño) 12.00 horas.

Espanyol - Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15 horas.

Huesca - Villarreal. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30 horas.

Levante - Barcelona. González González (C.C.-leonés) 20.45 horas.

-Lunes 17.

Alavés - Athletic. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00 horas.

-Viernes 14.

